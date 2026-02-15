Con Darwin fuera de la liga saudí a cuatro meses del Mundial, los "9" que se ilusionan con el puesto en Uruguay

Las alarmas se encendieron en Uruguay. A cuatro meses del debut en el Mundial ante Arabia Saudita en Miami, se oficializó que Darwin Núñez no será parte de la lista del Al-Hilal en liga, por lo que ahora solo podrá jugar la AFC Champions League Elite, competición en la que como máximo podrá disputar seis partidos (uno en febrero, dos en marzo y tres a mediados de abril).

El ex Peñarol ha sido la consideración número 1 de Marcelo Bielsa, jugó siempre que estuvo disponible como titular, con la excepción de la visita a Bolivia, donde ingresó en el segundo tiempo. Es por escándalo el goleador del ciclo con 10 goles, siete por delante de los segundos. Estos llegaron todos tras el Mundial 2022, en pleno auge del delantero que en ese entonces defendía los colores de Liverpool, en su segunda temporada, donde anotó 18 goles en 54 partidos. Si bien en la siguiente, mantuvo alta la cifra de partidos (47), perdió aproximadamente mil minutos, por una sequía goleadora, en una temporada donde anotó menos de la mitad (7).

Esto repercutió en su momento en la selección, donde también atravesó una sanción tras la semifinal perdida ante Colombia de Copa América. Son 10 los encuentros consecutivos en los que Núñez no ha podido reencontrarse con la red con la Celeste. En el medio, se dio el traspaso al Al-Hilal y múltiples lesiones que lo llevaron a perder la consideración en su club. Marcos Leonardo se ganó su lugar en base a goles, y la llegada de Karim Benzema, definitivamente lo sacó del equipo. Tras el arribo del jugador que supo ser Balón de Oro, Darwin solo pudo jugar en la penúltima fecha de la fase de liga, de la competición continental, donde el equipo saudí perdió su pleno de victorias, tras un empate 0-0 en Emiratos Árabes.

Si bien es un hecho que el centrodelantero estará en la nómina para la Copa del Mundo, otras son las opciones que se pueden barajar por la inactividad de dos meses con la que llegaría el “9”, al debut.

Rodrigo Aguirre es uno de los que se encuentra como segundo goleador del ciclo Bielsa, con tres goles, en nueve partidos. El delantero debutó ante Colombia con gol y se ganó la consideración rápido, siendo suplente los siguientes dos partidos, pero después siendo un fijo entre los 11, en el tramo final de la Eliminatoria.

Además, el Búfalo viene de anotar dos goles en su debut en Tigres, club que viene de ser subcampeón en el Apertura de la Liga MX y que tiene competencia continental. Sumando su inicio de temporada con el América, Aguirre acumula seis goles, en 20 partidos.

Rodrigo Aguirre en la previa del partido entre Paraguay y Uruguay por las Eliminatorias del Mundial 2026. Foto: EFE.

Federico Viñas fue el otro que estuvo en la consideración de Bielsa, durante nueve partidos, en los que anotó dos goles, pero a diferencia del hombre de Tigres, engrosó sus números en los partidos amistosos. En Eliminatorias, solo fue titular en El Alto, ante Bolivia y nunca completó los 90 minutos. Además, su traspaso a LaLiga le da un salto de competitividad, más allá de estar jugando en un equipo que pelea el descenso como Real Oviedo. En la temporada lleva 19 partidos jugados, donde convirtió tres goles.

Federico Viñas en un amistoso de la selección de Uruguay. Foto: AUF

Quien se ilusiona con estar es Martín Satriano, que el sábado anotó su primer gol con Getafe, con quien dio un salto a una liga más competitiva, tras haber salido del Lyon, en busca de más minutos. Sumando su temporada en ambos clubes, anotó cuatro goles en 24 partidos, siendo el centrodelantero uruguayo con más minutos en la presente, de las cinco grandes ligas, con 1715. El ex Nacional nunca estuvo en la consideración de Bielsa, pero sí jugó un amistoso ante Canadá, con Diego Alonso.

Por su parte, el “9” que más goles lleva en la elite europea, es Álvaro Rodríguez. El Toro anotó cinco goles en su temporada con el Elche, siendo Real Madrid y Barcelona, dos de sus víctimas. Con su club actual, jugó 23 partidos, registrando 1466 minutos. Nunca fue considerado para la mayor por el Loco, sí defendió a la selección en formativas.

Entre los que estuvieron alguna vez citados por el entrenador de la Celeste, destaca el nombre de Luciano Rodríguez. Si bien disputó cuatro partidos en el ciclo, tres de esos fueron con ingresos en el tramo final. Hoy defiende al Neom de la Saudi Pro League, con quien anotó tres goles, en 19 partidos.

En este apartado, hay que mencionar a los “9” de los grandes. Maximiliano Gómez, fue el que tuvo un partido oficial, ingresó 17 minutos frente a Chile como visitante. Considerando el calendario europeo (de agosto de 2025 en adelante), el hombre de Nacional disputó 20 partidos y anotó 10 goles.

Por su parte, Matías Arezo estuvo en la primera lista de Bielsa, en los amistosos frente a Nicaragua y Cuba, donde incluso anotó un gol. De los citados, es el que más goles convirtió con su club (13) y el que más partidos jugó (26).

Los otros que fueron llamados fueron: Agustín Álvarez Martínez, Thiago Borbas y Miguel Merentiel.