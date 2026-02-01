Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 26 de enero al 1° de febrero de 2026

Redacción El País

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Domingo 1° de febrero

Claudio Servetti

El zaguero uruguayo apareció como un "9" para definir y poner el único gol de Rangers de Talca para la victoria por 1-0 ante Curicó Unido en el marco de la Copa Chile.

😮⚽🔴⚫ La suerte estuvo del lado Piducano



Claudio Servetti logró, a pesar de una pifia, empujar el balón para anotar el 1-0 de Rangers sobre Curicó Unido, en el clásico maulino que animan por la #CopaChile 2026 en este #MatchdayDomingo.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno.… pic.twitter.com/ME5B4zTaPx — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 2, 2026

Michel Araujo

Importante presencia uruguaya para Bahía en un partido que fue triunfo por 3-1 ante Porto-BA por el Baiano y en el que Cristian "Kike" Olivera asistió y Michel Araújo marcó uno de los tantos.

🔥 GOOOL DO BAHIA! MICHEL ARAÚJO MARCA O TERCEIRO GOL TRICOLOR PRA CIMA DO PORTO! #ComOEsquadrão pic.twitter.com/ib2R0k8gM3 — ecbahia.com (@ecbahiapontocom) February 1, 2026

Anyelo Rodríguez

El atacante cambió penal por gol para el Municipal Limeño en el marco de la cuarta jornada del fútbol de El Salvador. De todas manera no alcanzó y fue empate 1-1 ante CD Hercules.

Nicolás Brun

El futbolista con pasado en Albion, Plaza Colonia y Oriental de La Paz fue autor de uno de los goles del triunfo por 2-1 de Unión San Felipe ante Santiago Wanderers por la Copa Chile.

Llegó y la hizo sentir.



Golazo de Nicolás Brun en su debut con el Uní Uní 🇺🇾🔥#UNÍDOS ⚪️🔴 pic.twitter.com/sEjjjy9aot — CD Unión San Felipe (@USanFelipeSADP) February 1, 2026

Antony Alonso

El Pájaro tuvo que esperar a la tercera fecha para hacer su primer gol en la temporada, pero igual llegó y fue el que adelantó a Deportivo Riestra ante Barracas Central en el fútbol argentino.

Agustín Álvarez Martínez

El Canario le dio la victoria en la hora al Monza frente al Padova por 2-1. El atacante uruguayo ingresó a los 84' y a los 87' puso su primer gol en el año para dejar a su equipo en la tercera posición y en playoffs de ascenso.

Esperanza Pizarro

Segundo partido consecutivo con gol para la delantera uruguaya que esta vez marcó frente a Real Madrid aunque no fue suficiente porque el Deportivo La Coruña cayó por 4-2. Tres tantos y una asistencia en los últimos dos encuentros de la Primera División de España.

🤯 ¡PERO QUÉ LOCURA ES ESTAAAA!



🔥 El Dépor ABANCA calca la jugada del primer gol y Espe Pizarro empata de cabeza



🙌 Disfruta de #LigaFMoeve en @DAZN_ES pic.twitter.com/iNkjHvk8zZ — Liga F (@LigaF_oficial) February 1, 2026

Sábado 31 de enero

Luis Suárez

El Pistolero no afloja ni en los amistosos y en el cruce entre Inter Miami y Atlético Nacional puso uno de los goles con los que Las Garzas derrotaron al conjunto cafetero.

GOL DO INTER MIAMI!



Luis Suárez aproveita rebote de Messi na trave e empata para Inter Miami!



Atlético Nacional 1 x 1 Inter Miami#InterMiami #Messi𓃵 pic.twitter.com/v4G6jQPVBj — Acervo Messi Brasil (@acervomessibr) January 31, 2026

Brian Rodríguez

Bomba y pico, la que sacó el atacante de la selección uruguaya para aportar un nuevo gol con la camiseta del América. En esta ocasión fue para la victoria por 2-0 ante Necaxa por el Torneo Clausura.

¡GOLAZO de Brian para abrir el marcador del partido! ⚡️👌 pic.twitter.com/X71wRZE9xE — Club América (@ClubAmerica) January 31, 2026

Álvaro Rodríguez

Dos goles en los últimos dos partidos para el atacante uruguayo que en esta ocasión le anotó nada menos que a Barcelona, más allá de que igual fue derrota del Elche por 3-1.

🚨🚨| GOAL: ALVARO RODRIGUEZ EQUALIZES FOR ELCHE!!!



Elche 1-1 Barcelona pic.twitter.com/JiKJBbw1Ts — عمرو ال مفرح (@MrwAl23501) January 31, 2026

Ximena Velazco

DUX Logroño goleó 4-0 a Alhama por la Primera División del fútbol femenino de España y la mediocampista aportó uno de los goles que, además, fue el primero en el 2026 para ella.

👌 La tarde perfecta del DUX Logroño para salir del descenso



🖥️ Vuelve a ver el resumen #LigaFMoeve | #AlhamaDUXLogroño pic.twitter.com/g50Fwgyc7q — Liga F (@LigaF_oficial) January 31, 2026

Jueves 29 de enero

Fabricio Sanguinetti

Gran inicio de temporada para el delantero uruguayo que llegó a Inter de Bogotá y suma dos asistencias y un gol en tres partidos. Esta vez aportó en la victoria por 3-2 ante Jaguares.

💥🤩 ¡Triunfazo de Inter Bogotá 3-2 contra Jaguares! ¡El equipo capitalino ganó de visitante con goles de Kevin Parra, Fabricio Sanguinetti y Dereck Moncada en un choque de infarto en #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/ivL2l5TI5K — Win Sports (@WinSportsTV) January 30, 2026

Guillermo Fratta

Debut oficial de Deportivo Táchira en el fútbol local de Venezuela con Álvaro Recoba en el banco de suplentes y con presencia del zaguero que se encargó de abrir el marcador.

Nahitan Nández

Duelo uruguayo en el fútbol de Arabia Saudita y el volante fue protagonista ante el equipo de Darwin Núñez y es que Al Qadsiah —que también tiene a Gastón Álvarez— empató 2-2 con Al Hilal.

هدف! ⚽️

نانديز يسجل هدف فريق القادسية الأول في مرمى فريق الهلال 🔴#القادسية_الهلال | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/cXBATXNMH9 — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 29, 2026

Bruno Damiani

En pretemporada también dice presente el delantero uruguayo porque puso uno de los tantos en la victoria por 4-0 del Philadelphia Union frente a Buducnost de Montenegro.

Miércoles 28 de enero

Wiston Fernández

El volante central recibió una pelota al borde del área y apareció muy solo. Aprovechó ese error para definir de primera y poner así el tanto de Alianza frente a Boyacá Chicó en el fútbol de Colombia.

🪗⚽♟️¡Repartieron puntos! ¡Alianza Valledupar empató 1 a 1 con Boyacá Chicó en la tercera jornada de #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/KrVzx1dfhe — Win Sports (@WinSportsTV) January 28, 2026

Martes 27 de enero

Enzo Larrosa

Estreno goleador para el atacante con pasado en Boston River, Montevideo City Torque y Cerro en el fútbol de Colombia defendiendo la camiseta de Independiente Medellín en en el empate 2-2 ante Deportes Tolima.

⚽💥 ¡Medellín y Tolima protagonizaron un empate electrizante en la tercera jornada de #LALIGAxWIN! En los ‘pijaos’ anotó doblete Adrián Parra y en los ‘poderosos’ anotaron José Ortiz y Enzo Larrosa. pic.twitter.com/nuPXpQglyq — Win Sports (@WinSportsTV) January 28, 2026

Valentín Adamo

En la Segunda División de Bélgica, el espigado delantero de reciente pasaje por Boston River marcó su primer tanto en el Viejo Continente en la victoria por 2-0 del RWDM Bruselas ante el Jong Genk.