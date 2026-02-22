Noche soñada con doblete y asistencia para Zalazar, quien a 109 días del Mundial le envía señales a Bielsa
El volante uruguayo marcó dos goles y asistió en otro durante la victoria por 3-2 de su equipo Sporting Braga ante el Vitória Guimarães.
Rodrigo Zalazar tuvo una noche soñada este sábado en la Liga de Portugal y mandó un mensaje claro pensando en la selección. En el triunfo del Sporting Clube de Braga, el volante ofensivo fue la gran figura: marcó dos goles y aportó una asistencia para el 3-2 por la fecha 23, firmando una actuación decisiva que ilusiona de cara a la Celeste, cuando faltan 109 días para la Copa del Mundo 2026.
Desde el arranque se lo vio participativo. Su primer gol llegó tras una gran lectura del espacio, apareciendo por sorpresa para definir con categoría. El segundo mostró su pegada y precisión con un remate desde media distancia.
Rodrigo Zalazar instalou a loucura na Pedreira 🔥#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #SCBraga #VitoriaSC pic.twitter.com/IWc0r7ET0r— sport tv (@sporttvportugal) February 21, 2026
Este rapaz tem fogo 🔥 no pé! #JuntosPorMais pic.twitter.com/eu69402ToH— SC Braga (@SCBragaOficial) May 5, 2024
Como si fuera poco, también asistió a un compañero con un pase filtrado que rompió la defensa rival.
Futebol total 🔥 #GanharComTodos pic.twitter.com/AODaLui5bh— SC Braga (@SCBragaOficial) February 22, 2026
Zalazar atraviesa un gran momento en el fútbol portugués y cada partido parece ser una declaración de intenciones. Con la mira puesta en el próximo Mundial, el mediocampista sabe que necesita continuidad y actuaciones de alto impacto para ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa.
Ayer dio un paso importante. En Braga dejó claro que está listo para competir al máximo nivel y que quiere meterse en la lista rumbo a la cita más importante del fútbol mundial. Si mantiene este nivel, el sueño celeste empieza a tomar forma.
En lo que va de 2026 el atacante anotó siete goles y dio tres asistencias en 10 encuentros. En la actual temporada suma 18 goles y cinco pases de gol en 36 partidos.
Zalazar disputó ocho partidos con la camiseta celeste, de los cuales seis fueron en 2025, y acumula dos goles: ambos en su debut frente a Nicaragua en el Estadio Centenario. Ahora busca seguir sumando buenas actuaciones para asegurarse su lugar en la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá de este año.
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