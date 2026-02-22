Suárez frenó a Messi tras su enojo con los árbitros: así finalizó la goleada sufrida por Inter Miami en el debut

Dura caída y los nervios de punta. Lionel Messi, Luis Suárez y Maxi Falcón, vigentes campeones de la Major League Soccer (MLS), Inter Miami, perdieron por 3 a 0 ante Los Angeles FC en la primera fecha de la temporada. El encuentro se disputó ante 75.000 espectadores en el Memorial Coliseum y representó la segunda mayor asistencia en la historia de la liga.

El impacto de la derrota se reflejó en la intempestiva reacción del capitán del seleccionado argentino, que cuando concluyó el encuentro partió decidido y lleno de furia a buscar a la terna arbitral. En el video de ESPN que se viralizó, se observa al rosarino en su intento de ingresar al vestuario de los jueces, encabezado por el canadiense Pierre Luc Laziere, cuya tarea en el campo fue cuestionada. Al menos desde la óptica de Las Garzas.

El episodio no llegó a mayores porque Luis Suárez frenó su arremetida hacia los camarines. Aun así, cuando el plantel se retiró, Messi tuvo que seguir siendo contenido por su excompañero en Barcelona.

¡¡LO TUVO QUE FRENAR EL PISTOLERO SUÁREZ!! Leo Messi se fue CALIENTE al vestuario, luego de la derrota 3-0 de su Inter Miami ante LAFC por la primera fecha de la #MLS. A alguién quería ir a buscar...



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En la previa del partido la expectativa estaba puesta en el cruce entre Messi y el surcoreano Son Heung-min, dos de las principales figuras del certamen. Sin embargo, el desarrollo del juego mostró una mayor eficacia y dominio de los locales que habían cambiado la localía al mencionado estadio, a raíz de la amplia demanda de entradas.

Lee Byung Hun pays his respect to Son Heung-Min after LAFC's 3-0 win over Inter Miami. 🇰🇷 pic.twitter.com/GUJgu4TqhX — Major League Soccer (@MLS) February 22, 2026

Inter Miami contó con el astro argentino como titular, ya recuperado de la lesión muscular en el isquiotibial izquierdo que lo había dejado afuera de los últimos partidos de pretemporada, y con el referente del seleccionado nacional Rodrigo De Paul, también entre los que arrancaron desde el inicio.

Los once en cancha ✔️📸 pic.twitter.com/RSXBS9hN7W — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 22, 2026

Durante los primeros minutos del partido la la posesión fue para el equipo dirigido por Javier Mascherano aunque sin generar situaciones claras de gol. El equipo afronta una etapa de reconfiguración tras los retiros de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes participaron en la obtención del campeonato en diciembre. En ataque, el mexicano-argentino Germán Berterame se incorporó como referencia central y comenzó su participación oficial con la camiseta del club.

Los Angeles FC apostó por salidas rápidas con Son, el gabonés Denis Bouanga y el venezolano David Martínez. Y esta estrategia rápidamente dio sus frutos: a los 38 minutos, una pérdida de De Paul en campo propio derivó en una acción que concluyó con el primer gol de la noche de la mano de Martínez, luego de una asistencia de Son.

La Nación / GDA.