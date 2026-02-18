Jorge Fucile: cómo se gestó su regreso al fútbol y la chicana a los equipos de Suárez, Forlán y Muslera

En mayo comenzará el torneo oficial de la Primera División Amateur —tercera categoría del fútbol uruguayo— que tendrá para esta temporada el destaque de contar con Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi que logró el ascenso desde la Divisional D, así como equipos de otros exjugadores de la selección uruguaya como Durazno FC de Diego Forlán y Sportivo Bella Italia de Fernando Muslera.

Pero además, en las últimas horas, se confirmó que Los Gorriones, otro de los equipos que logró el ascenso, dio un golpe sobre la mesa haciendo una contratación de renombre: Jorge Fucile.

El lateral de 41 años, que jugó seis años en Europa y que defendió a Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010, regresa a la actividad tras cinco años sin jugar, convencido por el presidente del club.

“Me escribió Oscar Sánchez, presidente del club (a quien le dicen 'abuelo') para presentarme el proyecto de los gorriones, que venía viento en popa que querían arrancar en la “D”. En ese momento yo no estaba a disposición tenía otras responsabilidades así que le dije que no”, comenzó a explicar en diálogo con Minuto 1 (Carve Deportiva).

La presentación de Jorge Fucile en Los Gorriones. Foto: @losgorrionesoficial.

Y continuó: “Este año me volvió a escribir y quería que esté ahí como jugador. Ganó por insistencia, estuve siempre haciendo deporte, fútbol, me gustó la idea de poder ir y ayudar dentro y fuera de la cancha. Además es un campeonato corto y se exige lo máximo para poder aspirar a otro ascenso”.

¿Por qué Los Gorriones? "Fue más que nada la insistencia de Óscar y que es el club de mi barrio. Eso lo lleva a ser más importante, es donde me crié, a unas cuadras de casa”, explicó quien hizo el baby fútbol en River Plate. Ahí jugó desde los 5 a los 13 años. Y destacó: "Óscar me comentó todas las cosas buenas que hace la institución, le dan la merienda, mochilas, etc. a chicos que lo necesitan. Hacen cosas lindas por el barrio".

Consultado sobre enfrentar a Deportivo LSM (de Messi y Suárez), Durazno FC (de Forlán) y Sportivo Bella Italia (de Muslera), bromeó: “Me gusta ir en contra del poder, a los poderosos los quiero revocar”.

Luis Suárez se hizo presente en la Ciudad Deportiva LS junto con su pareja Sofía Balbi y sus hijos Benjamín, Delfina y Lautaro. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

Sobre si jugará de lateral o más arriba, dijo que es algo que "va a hablar" con el entrenador Ramiro Martínez. "Vengo comiendo bien, durmiendo bien, mi cuerpo descansó, vamos a ver en qué lo podemos explotar", acotó.

Respecto a cuánto se pudo informar sobre la divisional, expresó que "está muy profesionalizada" y que "hay varios exjugadores que están en la categoría, va, son jugadores...".

“Ayer me mandó un mensaje el Mama Arismendi y me dice: ‘¿Todavía no te retirarse?’. Yo le dije: 'Te prometí que te ibas a retirar antes que yo'", confesó sobre quien arregló para jugar en Terremoto, también en la "C".

La carrera de Fucile

Foto: Archivo El País. Jorge Fucile

Fucile, que surgió de Liverpool, pasó por Porto de Portugal, defendió a Santos de Brasil y también a Nacional y Cartagena de España, se retiró del fútbol profesional en 2021 luciendo los colores de Juventud de Las Piedras.

El lateral no será el único nombre interesante que tendrá este plantel porque también fue anunciado Alejandro Furia quien fue subcampeón del mundo a nivel Sub 17 en 2011, además de hacer las inferiores en Peñarol y pasar por varios equipos del fútbol uruguayo.