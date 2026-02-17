Formó el plantel de Uruguay en Sudáfrica 2010 y en 2026 jugará en la Primera Amateur enfrentando a Deportivo LSM

Se presume que en mayo comenzará el torneo oficial de la Primera División Amateur —tercera categoría del fútbol uruguayo— que tendrá para esta temporada el destaque de contar con Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi que logró el ascenso desde la Divisional D.

El campeón de la cuarta categoría en la temporada 2025 se reforzó de muy buena manera porque sumó a jugadores como Mario Risso, Christian Almeida o Rodrigo Amaral, pero Los Gorriones —el otro equipo que logró el ascenso— no se queda atrás y este martes dio un golpe sobre la mesa haciendo una contratación de renombre.

Se trata de un futbolista de mucha trayectoria, que jugó seis años en Europa y que defendió a Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010. La referencia es para Jorge Fucile que vuelve a la actividad luego de cinco años.

La presentación de Jorge Fucile en Los Gorriones. Foto: @losgorrionesoficial.

Fucile, que surgió de Liverpool, pasó por Porto de Portugal, defendió a Santos de Brasil y también a Nacional y Cartagena de España, se retiró del fútbol profesional en 2021 luciendo los colores de Juventud de Las Piedras.

El lateral no será el único nombre interesante que tendrá este plantel porque también fue anunciado Alejandro Furia quien fue subcampeón del mundo a nivel Sub 17 en 2011, además de hacer las inferiores en Peñarol y pasar por varios equipos del fútbol uruguayo.