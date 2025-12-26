Desde varias SAD de exjugadores de selección a equipos tradicionales: uno a uno, los clubes de la "C" para 2026

La “C” del fútbol uruguayo o Primera División Amateur, es una de las categorías más particulares de nuestro país y para 2026 promete ser más atractiva. Al tener casi 30 equipos, el espectro es grande: habrá desde principiantes con poder económico que pueden avanzar un casillero en su rápida escalera rumbo a Primera, como el caso del Deportivo LSM, de Luis Suárez y Lionel Messi, y otros con algún año de experiencia como Bella Italia, gerenciado por Fernando Muslera y apoyado por el Galatasaray, el Durazno FC, de Diego Forlán, Terremoto, que este año lo hizo muy bien, o Deportivo Italiano, que cuenta con el apoyo de la misma SAD que apoya a Cerrito. Pero también están los tradicionales como Bella Vista y este año recaló un gigante como Rampla Juniors, SAD que perdió la categoría de la mano de Foster Gillett.

Luis Suárez se hizo presente en la Ciudad Deportiva LS junto con su pareja Sofía Balbi y sus hijos Benjamín, Delfina y Lautaro. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

En 2025 Paysandú, de manera directa, y Huracán FC, consiguieron su pase a Segunda División. El primero había vuelto a competir en 2021 tras 15 temporadas, un año después lo compró una SAD y entre 2023 y 2024 creó las formativas y la ciudad deportiva. La segunda, por su parte, logró el ascenso tras ocho años.

Paysandú FC campeón de la Tabla Anual de la Divisional C. Foto: Divisional C

En cuanto a los descensos, el formato aún es una incógnita. Según explicó a Ovación el presidente de la Mesa Ejecutiva de la "C", Rubén Darío Goyén, al momento apenas se entregó un proyecto “que está abierto a modificaciones” por lo que en los primeros días de enero se reunirán con los clubes para alinearse. Por lo pronto, lo que se sabe del formato es que, al anularse el descenso directo desde Segunda, va a haber dos ascensos directos a la “C” y dos repechajes: el tercero y cuarto de la Anual juegan con los últimos dos de la “B”.

El día que Rampla Juniors descendió a la C por primera vez en su historia, en el Campus de Maldonado. Foto: Rampla Juniors

Además de los que vienen desde la “D”: Deportivo LSM y Gorriones SAD, junto a Rampla se suma Artigas SAD, encabezada por Rafael Monge.

Cabe destacar que el punto débil de la categoría es que una vez que el torneo se parte en dos, los peores equipos dejan de competir a mitad de año y desembocan en equipos de la “D”, algo a estudiar.

Terremoto ante Bella Vista en un partido de la Primera Divisional Amateur. Foto: Prensa Primera Divisional "C".

Uno a uno, según posición final en 2025

Bella Vista. Ante el poderío económico de las SAD, se ha ido solventando y se mantiene en la competencia. Finalizó tercero en la Anual con 30 puntos.

Terremoto. Estuvo muy cerca del ascenso este año, quedó en el cuarto puesto de la tabla con 29 unidades. Muy sólido y candidato en 2026.

Durazno FC. Equipo gerenciado por Diego Forlán. Logró 27 puntos y compitió en simultáneo en la Copa AUF Uruguay hasta que cayó con Liverpool en los dieciseisavos de final. En febrero inauguró su complejo ubicado en la Ruta 34, a 500 metros de la Interbalnearia. En la segunda fecha del Torneo Apertura lograron una histórica victoria por 12-0 ante Parque del Plata.

Diego Forlán en una de sus visitas a DFC. Foto: Prensa Primera Divisional "C".

Deportivo Italiano. Forma parte del mismo grupo que apoya económicamente a Cerrito; Alejandro Nanini es quien la preside. En 2024 no desempeñaron un buen año pero esta temporada culminaron punteros de la Anual en la primera ronda. Luego no consiguieron regularidad.

Frontera Rivera. El club de Rivera, fronterizo con Santana do Livramento del estado de Rio Grande do Sul de Brasil, fue fundado con el nombre Frontera Rivera Fútbol Club hace 27 años. Jugó en Primera entre el 1999 y 2000, recién regresó a la competencia en 2024, a través de la inversión de capitales estadounidenses con propietarios del New York Renegades.

Villa Teresa. Perdió la segunda categoría durante 2021 y desde entonces juega en la “C”, este año finalizó con 23 unidades.

Cooper. Ya estuvo en el profesionalismo. Peleó el Clausura hasta el final y quedó a cuatro puntos del líder Huracán. En todo el año sumó 23 puntos.

Deutscher. Fundado en 1897 y reafiliado a AUF en 2021, subió este año a la “C”. Quedó en el décimo puesto de 27 equipos.

Villa Española. Descendió a la “B” en 2021 y siguió bajando en 2022. Quedó al margen en los penales con Central Español en 2024. Fue campeón del Apertura. Ha sido un equipo con mucha gente y reconocido por el futbolero, pero este año bajó su nivel.

Deportivo Colonia. El equipo de Juan Lacaze jugó en Primera entre 2003 y 2006. Su regreso al fútbol se produjo en 2021, desde entonces está en la “C”. Lo gerencian Roberto García y Carlos Manta.

Huracán Buceo. Sociedad Anónima Deportiva presidida por Tito Ferro y el Pichón Núñez, apostó este año por la remodelación del Parque Huracán. Finalizó a mitad de tabla.

El ecuatoriano Jefferson Orejuela se prepara para defender a Huracán Buceo en la Primera División Amateur. Foto: Francisco Flores.

Platense, Potencia y Basáñez. No clasificaron a la segunda parte.

Salus. Ha invertido, tiene convenio con Central y desde allí llegaron muchos jugadores. Confirmó como DT a Hugo Bernal, quien estaba en Gorriones.

Lito. Comenzará a ser SAD este año con apoyo de un grupo argentino, lo preside Rodolfo Neme, exayudante de Martín Lasarte.

Festejo de gol en Lito. Foto: Prensa Lito.

Mar de Fondo. Buen gerenciamiento, el año pasado compitió bien pero este año quedó afuera, no llegó a los playoff.

Sud América. Descendió a la “C” para 2025 y no logró competir, quedando fuera de la segunda ronda. La apuesta será en 2026.

Sportivo Bella Italia. El exarquero de la selección uruguaya Fernando Muslera es el principal accionista de un equipo que, desde 2025, recibe el apoyo del Galatasaray, equipo turco en el que el golero atajó 14 años. Esta temporada fueron locales en el Municipal de Pando, la próxima jugarán en Mercedes.

Muslera y Alonso en la inauguración del centro deportivo Bella Italia. Foto: @todomercedesok

Salto FC. Viene trabajando muy bien en formativas, pero no se ha visto reflejado en los resultados del primer equipo. Lo terminó dirigiendo Darlyn Gayol ya eliminado, será una apuesta para 2026.

Rocha. Es el equipo que tiene más extranjeros.

Los Halcones y Canadian. Terminaron entre los últimos, no hubo destaques.

Alto Perú. Es uno de los que no se sabe si continuará. Hubo un partido al que no se presentaron.

Parque del Plata. Sufrió una goleada de 20-0 ante Bella Vista. Se duda de su participación en 2026.

Deportivo LSM. El equipo de Suárez y Messi, con instalaciones de gran nivel como el Complejo Luis Suárez y altas como las de Rodrigo Pastorini y César Taján, se armó para avanzar un nuevo casillero y logró el ascenso tras coronarse campeón de la “D”. Logró el récord de entradas vendidas para un partido de la “C”.

Gorriones SAD. Como el anterior, el equipo de Piedras Blancas se estrenó este año en la “D”, consiguiendo el segundo ascenso. Fue fundado en 1960 y en 2025 se convirtió en SAD para competir fuera del baby fútbol.