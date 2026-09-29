Interior investigará la filtración de videos del allanamiento a Pablo Leiva y Negro advirtió por posible delito

El Ministerio del Interior abrirá una investigación interna para determinar cómo se filtraron los videos del allanamiento realizado en el marco del caso que involucra a Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez. La información fue confirmada este martes por el ministro Carlos Negro durante una comparecencia ante una comisión del Senado.

En una rueda de prensa posterior, Negro manifestó preocupación por la difusión de los registros y advirtió sobre los riesgos que este tipo de episodios pueden generar tanto para los funcionarios policiales como para otras personas vinculadas a los procedimientos.

“Las filtraciones siempre preocupan porque, entre otras cosas, ponen en riesgo muchas veces a los propios funcionarios policiales y a las personas que están en las escenas del crimen”, afirmó.

El jerarca también sostuvo que establecer quién estuvo detrás de la divulgación del material suele ser complejo y señaló que una filtración de este tipo “puede constituir delito”.

“Puede ser difícil determinar quién es el autor. A veces son particulares los que acceden a la investigación”, explicó. Negro remarcó que el acceso al contenido de una causa no está limitado únicamente a policías y fiscales. “A veces profesionales abogados también acceden. Pero seguro que nos preocupa”, agregó.

Los videos que motivaron la investigación corresponden al allanamiento realizado en la vivienda de Leiva en el marco de la Operación Trazador y comenzaron a circular públicamente en los últimos días.

En uno de esos registros se escucha a Leiva explicar ante los policías parte de la operativa que realizaba y hacer referencia a la persona que, según su relato, le daba determinadas instrucciones.

La difusión de las imágenes se produjo mientras la Justicia continúa profundizando diferentes derivaciones surgidas a partir del caso, entre ellas una por lavado de activos.