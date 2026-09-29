Edil blanco Gómez pidió licencia en la Junta Departamental mientras se procesa caso Leiva en la comisión de ética

El edil blanco Gonzalo Gómez se pedirá licencia en la Junta Departamental de Montevideo mientras se procesa su caso en la Comisión de Ética del Partido Nacional. Así se lo comunicó este martes al presidente del directorio, Álvaro Delgado, según supo El País. La decisión llegó menos de 24 horas después de haber dado una conferencia, en la que aseguró que no veía “mérito” para renunciar y que crecieran las críticas del Frente Amplio.

Gómez quedó en el centro de la atención pública después de que uno de sus asesores, Pablo Leiva, fuera condenado en las últimas semanas por lavado de activos y tráfico interno de municiones.

El caso después escaló por acusaciones de una vinculación con un local de cobranzas que tiene la esposa del fundador de la lista 250 y director en la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición, Jorge Gandini.

El edil aseguró ayer en conferencia que Pablo Leiva no tenía ninguna tarea asignada pese a estar contratado por él desde diciembre, aunque cobraba un sueldo de $ 52.000 nominales, que son alrededor de unos $ 42.000 líquidos.

También quiso aclarar que no era su asesor —pese a que ese es el cargo formal— sino que quería que lo “ayudara al despliegue con la tarea de representación”. Pero ese trabajo no se llevó adelante porque desde marzo, cuando volvieron del receso en la Junta, y “hasta hace muy pocas semanas” —indicó— se enfocó en las “tareas legislativas y de contralor de la intendencia”.

Noticia en desarrollo...

