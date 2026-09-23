Jorge Gandini dio su versión, el Partido Nacional procesa el episodio y el Frente Amplio avisó que está atento

Jorge Gandini dio la conferencia de prensa solo, en un salón del cuarto piso del hotel Radisson Victoria Plaza, durante casi 40 minutos. No fue en el Partido Nacional (donde tiene su sector Por la Patria) ni en la Administración Nacional de Puertos (donde es director por la oposición). Y sus explicaciones fueron directo al meollo del asunto: a dar respuesta a las acusaciones que entrelazan el local de cobranzas que tiene su esposa y la condena a un asesor de un edil que pertenece a su agrupación por lavado de activos y tráfico interno de municiones.

Todo comenzó cuando se conoció que uno de los condenados por la operación Trazador —en la que se incautaron armas, drogas y más de $ 3.000.000—, Pablo Leiva, era asesor del edil nacionalista por Montevideo Gonzalo Gómez, integrante del sector Por la Patria. Ante la condena, se lo desvinculó de la Junta Departamental de Montevideo, pero políticamente este tema no termina ahí, porque su hijo —quien estuvo en la mira en una primera instancia, pero después fue liberado y desvinculado de la investigación— continúa como asesor del edil, pese a críticas ya públicas de importantes dirigentes blancos.

En paralelo, la Fiscalía investiga transacciones realizadas por Leiva en un local de cobranzas propiedad de la esposa de Gandini, ante la sospecha de que esos movimientos pudieran integrar una maniobra de lavado. También continúa con averiguaciones a raíz de la información obtenida tras el operativo Trazador (como pericias de celulares), aunque hasta el momento no surgen indagatorias contra ninguno de los dos integrantes del matrimonio.

Gandini comenzó puntual, cuando el reloj marcaba las 15:00. Aseguró que él y su esposa no tenían “nada que ocultar”, que no habían tenido ninguna citación ni notificación de la Justicia —así como tampoco los empleados del local de la red de cobranzas—, y que puede afirmar “total y absolutamente” que el condenado no hizo ningún aporte económico a su sector.

También hizo hincapié en que no conocía al Leiva condenado, pese a que era asesor de su edil, pero sí a su hijo, que es militante de su sector. Asimismo, se puso junto a su esposa “a entera disposición de la Fiscalía” y, en su caso, también de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Gandini explicó que hace 13 meses que su esposa compró la franquicia del local de cobranzas, que es un bien ganancial. Los empleados conocen al condenado desde hace al menos dos años y medio porque es un vecino y “cliente habitual”. Una persona que —continuó con su relato— “habitualmente paga dos recibos (al mes) del Banco de Previsión Social de dos pequeñas empresas constructoras” y “en alguna ocasión” un recibo de la Dirección General Impositiva.

De esa manera, descartó que Leiva hiciera compra o venta de dólares en el local, servicio que brindan, y enfatizó: “Esto que digo no es una versión. Está absolutamente todo documentado”.

Al mismo tiempo, afirmó que Leiva “no pagaba todo con cambio chico”. Y enfatizó: “Esta gente no es tonta, no se regala, se disimula, se camufla, se confunde, no deja esas evidencias”.

En esa línea, aseguró que hay 14 cámaras de videovigilancia en el local, de las cuales 11 pertenecen a la agencia central y tres son propias. “Se filma todo movimiento y hasta las manos de los empleados. Estamos en condiciones de documentar todo lo que estamos diciendo”, dijo.

No obstante, tras aclarar que en el local Leiva solo pagó recibos, indicó: “Quizás esas facturas tengan que ver con alguna actividad que tiene como destino blanquear dinero, yo no lo sé”.

El Partido Nacional aún analiza cómo procesar en la interna este episodio que se desató y se han escuchado distintas posturas en las últimas horas. Lo cierto es que, hasta ahora, el directorio no se pronunció ni por Gandini ni por el asesor condenado del edil ni por el edil en sí mismo.

El director de la ANP, ante la consulta de si espera un respaldo del Partido Nacional, respondió: “Ni lo pido ni lo espero, me hago cargo”. Sí habló con el presidente del directorio del partido, Álvaro Delgado: “Obviamente ha tenido un interés en que le dé mi versión de los hechos”.

Desde China

En tanto, el edil Gómez, según supo El País, se puso “a total disposición” del directorio del Partido Nacional en un mensaje por WhatsApp que envió al órgano de conducción blanco mientras continúa su viaje en China. En este dice que le “gustaría poder comparecer ante el directorio, o el ámbito que se entienda pertinente, para explicar personalmente lo sucedido y responder con tranquilidad todas las preguntas que compañeros consideren necesarias”.

“Para mí es importante poder hacerlo y quiero que el partido tenga de mi parte todas las explicaciones que entienda necesarias”, añadió Gómez.

Los nacionalistas aún deben evaluar cuáles serán los siguientes pasos. Según supo El País, el senador Javier García se comunicó el lunes de mañana con el presidente del directorio, Delgado, para que se analizara la posibilidad de que el tema se trate en la comisión de ética del partido. Ya sea preferentemente por propia voluntad de Gómez o, en caso de que así no suceda, que sea el propio directorio el que analice esta posibilidad.

Pero, según supo El País, el tema no se trató en la reunión del directorio del lunes, que se hizo en Durazno. No obstante, el caso sí estuvo presente en las conversaciones previas de la sesión.

“Situación alarmante”

Del Frente Amplio, la diputada Julieta Sierra cuestionó en la tarde del martes las explicaciones de Gandini. En su cuenta de X aseguró que la situación es “alarmante” y que intenta “mantener prudencia y cautela para no hacer una de más con algo que parece ser gravísimo”. En esa línea, indicó: “'Casualmente’ un asesor del edil de su lista lavaba dinero exactamente en la casa de cambio que está a nombre de su esposa…”

Sierra afirmó que están “atentos a los acontecimientos y eventualmente varios” insistirán con “tomar acciones, legislativas y políticas, que son las que están, en principio, a nuestro alcance”.

Por otra parte, el ministro del Interior, Carlos Negro, informó antes de que Gandini diera su conferencia de prensa que la “incidencia del narcotráfico, el dinero producto del narcotráfico” y el lavado del dinero “por supuesto que preocupan” a su cartera.

Ante la consulta de qué reflexión le merece este caso en particular, respondió: “Estamos investigando. Esta es una más de las muchas que tenemos (…) que, cuando conciernen al lavado de dinero y narcotráfico, son muy complejas. Llevan tiempo y hay que esperar pacientemente a que la investigación vaya arrojando los resultados que esperemos que arroje. Por lo demás, que responde quien tenga que responder”.