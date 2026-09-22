Jorge Gandini dijo que asesor blanco condenado "solo pagaba facturas" en local de cobranzas de su esposa

El director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición, Jorge Gandini, realizó este martes una conferencia de prensa luego de que un asesor del edil blanco de Montevideo Gonzalo Gómez recibiera una condena por delito de lavado de activos en un operativo en el que se incautaron armas, drogas y más de $ 3.000.000. El curul pertenece al sector del exsenador nacionalista.

"Vengo dar cuenta de una situación que se ha manejado con mucha irresponsabilidad, porque pone en juego el honor de mi familia, en particular de mi esposa, que nunca ha hecho política", comenzó diciendo Gandini.

Relató que el nombre de su pareja "se ha expuesto" por el hecho de ser su esposa, aunque manifestó que la información lo tiene a él "como sujeto y foco de interés".

"No hemos tenido ni yo ni mi esposa ninguna citación policial o fiscal alguna", añadió. En ese sentido, sostuvo que tomó conocimiento de la situación al mismo tiempo que los demás, y que a partir de ese momento, él y su familia comenzaron "a rastrear" el caso.

En esa línea, trajo a flote que este rastreo llegó a un local de cobranzas del que es titular su esposa desde hace 13 meses. "Antes había otra titular, que nos lo traspasó, es un local de pagos y cobros, esa es su actividad principal", dijo en referencia al negocio, que también trabaja como una casa de cambio.

"No tenemos nada que ocultar, conocimos esta referencia por la prensa y nos pusimos en contacto con los empleados del local que conocen" a la persona condenada por lavado de activos en el marco del operativo.

Sobre el condenado, que trabajaba como asesor de Gómez, Gandini dijo que es "vecino del lugar" y "cliente habitual de la zona". "[El condenado] concurre al local no a cambiar dólares, sino que no hace otra operación que no sea pagar". Añadió que aproximadamente cada dos meses, el condenado pagaba dos recibos al BPS referidos a "dos pequeñas empresas constructoras".

"Es un cliente más que llega a la ventanilla y que paga, esto que digo no es una versión, allí queda todo documentado, cada recibo y operaciones", añadió.

Añadió que están "ultravigilados" mediante mecanismos de la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) así como por el hecho de que el exsenador es "una Persona Políticamente Expuesta (PEP)".

Jorge Gandini en conferencia de prensa por el caso Leiva. Foto: Ignacio Sánchez/El País

"La situación para nosotros es muy molesta, porque se ha dicho que esta persona [el condenado] iba a blanquear dinero, eso no es cierto, quizá esas facturas tengan que ver con alguna actividad que tiene como destino cambiar dinero, yo no lo sé", acotó Gandini.

Por otro lado, aseguró estar en "condiciones" de poder documentar "todo lo que estoy diciendo". "No tenemos noticias de que estemos siendo investigados por la Justicia, pero también quiero decir que nos ponemos a entera disposición de la Fiscalía". En cuanto a él, Gandini subrayó que también se pondrá a disposición de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

"No conocemos a esta persona [el condenado] ni mi señora ni yo, sí lo conoce por lo menos la encargada [del local de cobranzas] y seguramente algún otro funcionario, pero nosotros estamos fuera y no tenemos nada que esconder", agregó.