Detenidos por 300 kilos de droga integraban banda que acopiaba y estaba vinculada al narcotráfico internacional

"Uno de los líderes de una banda que estaba asolando Montevideo con la violencia". Así definió el ministro del Interior, Carlos Negro, a uno de los cuatro detenidos durante procedimientos por la Operación Trazado, que llevó a incautar cerca de 300 kilos de droga en una casa de Brazo Oriental.

En la mañana de este jueves se llevaron adelante operativos en ese barrio, así como también en Pérez Castellanos, con el objetivo de debilitar un grupo criminal dedicado a la venta de drogas. Según fuentes del caso, se trata de una banda con conexiones con el tráfico de drogas a nivel internacional.

La principal intervención se realizó en una vivienda ubicada en la calle José María Penco, entre Andrés Lamas y Coronel Juan José Quesada. Fueron detenidas cuatro personas, entre ellas a quien Negro catalogó como el "líder" del grupo. Se trata de tres hombres y una mujer, todos uruguayos.

Si bien se encontraron armas y grandes cantidades de dinero en efectivo, el principal hallazgo fue la droga. A falta del pesaje oficial, se estima que la sustancia ronda los 300 kilos. Los investigadores presumen que se trata principalmente de pasta base, aunque se aguardan pruebas para determinar si también hay cocaína pura.

Consultados por El País, vecinos de la cuadra dijeron no conocer a la familia, que había comenzado a alquilar la vivienda hace dos meses. "No los conocíamos, sí veíamos movimiento pero no parecía nada raro", comentaron varios de ellos, aunque reconocieron que usualmente se veían autos de alta gama.

Mientras Policía Científica trabajaba en el interior de la casa, personal de la Guardia Republicana aguardaba en el exterior fuertemente armado. Al lugar llegaron familiares de los detenidos, con quienes aprovechaban a intercambiar unas pocas palabras mientras se los ingresaba al patrullero.

La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Estupefacientes encabezada por Angelita Romano. De los procedimientos también participó personal de la Armada. "Está apoyando en tareas investigativas. La intervención se da por ser en distintos ámbitos jurisdiccionales", dijeron desde el organismo tras ser consultados por El País sobre su participación.

Los investigadores señalan a los ahora detenidos como integrantes de un grupo que participaba en la importación de droga desde el exterior para su posterior venta a nivel local. Pero la información con la que cuenta la Policía no es solo esa, sino que entiende que eran utilizados por un grupo todavía más grande para acopiar la sustancia que luego exportarían al exterior.

La investigación apunta a, entre otras personas, un hombre con fuerte injerencia en el barrio Marconi. Fuentes policiales dijeron a El País que ante la reclusión de varios de los principales líderes de los grupos locales, estos "hacen alianzas dentro de la cárcel que repercuten afuera". Un ejemplo de esto sería el pedido de acopio de droga entre bandas aliadas.

"Es un nuevo golpe al tráfico ilegal de drogas, a las asociaciones criminales y por lo que tenemos entendido es también la detención de uno de los líderes de una banda que estaba asolando Montevideo con la violencia", resumió Negro tras ser consultado en rueda de prensa en Salto.

Además, destacó que se llevan incautados más de 700 kilos de droga en las últimas semanas y reconoció el trabajo policial como "sumamente efectivo".

Consultado sobre el destino de la droga, respondió que "es muy pronto" para hablar, pero que se puede "entender que la pasta base tiene un destino de consumo en el país". Concluyó mencionando que en esas cantidades, en caso de ser todo pasta base, "estamos hablando de un millón y medio de dosis".

Está previsto que este viernes las autoridades del Ministerio del Interior brinden una conferencia de prensa para dar más detalles sobre el operativo.