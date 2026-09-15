Charles Carrera: Tribunal confirmó rechazo a la prescripción solicitada por su defensa y el caso avanza al juicio

El Tribunal de Apelaciones Penal de 2do Turno rechazó el planteo de prescripción presentado por la defensa del exsenador frenteamplista Charles Carrera, acusado por su actuación en el caso de la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial. La decisión confirma lo resuelto en julio por la jueza de Crimen Organizado de 2do Turno, Diovanet Olivera, y encamina la causa hacia el juicio oral.

Los abogados de Carrera, Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández, habían solicitado que se declararan prescriptos los hechos ocurridos antes del 11 de junio de 2015. Tomaron esa fecha porque la investigación fue formalizada exactamente diez años después y sostuvieron que ese era el plazo aplicable a los delitos atribuidos.

La discusión se centró en si las conductas imputadas debían analizarse por separado o como delitos continuados. Esto último permite considerar como un único delito distintas acciones vinculadas por un mismo propósito, haciendo que el plazo de prescripción comience a computarse desde la última de ellas.

Los abogados sostuvieron que la internación de Hernández en el Hospital Policial, ocurrida el 24 de julio de 2013, fue una acción única y que los pagos mensuales de tíckets debían considerarse acciones independientes. Fiscalía respondió que no existieron episodios aislados, sino distintas acciones destinadas a ejecutar una misma resolución.

En primera instancia, Olivera rechazó la excepción de prescripción parcial y la defensa apeló. Recientemente el Tribunal confirmó por unanimidad la decisión. Los ministros concluyeron que la jueza había "fundamentado suficientemente" su resolución y señaló que la defensa no formuló un agravio específico contra la calificación de los hechos como delitos continuados. Ese debate quedó pendiente a resolverse durante el juicio oral.

Piden cuatro años de penitenciaría

Carrera está acusado de un delito continuado de fraude y otro de utilización indebida de información privilegiada. La fiscalía de Delitos Económicos de 2do Turno, encabezada por Sandra Fleitas, pidió que sea condenado a cuatro años de penitenciaría, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 Unidades Reajustables ($ 1.923.440)

Según la acusación, cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Carrera ordenó que Hernández fuera atendido en el Hospital Policial pese a que no tenía derecho a utilizar ese centro y autorizó que recibiera mensualmente tickets de alimentación.

Fiscalía calculó que la internación y los estudios médicos generaron un gasto nominal de $ 5.214.668, mientras que se entregaron 47 tickets de $ 20.000, por un total de $ 940.000.

La defensa niega que Carrera haya ordenado la internación y atribuye la decisión al entonces ministro del Interior Eduardo Bonomi. También sostiene que Sanidad Policial podía autorizar la atención de civiles y que la ayuda tuvo carácter humanitario.

En agosto, el mismo Tribunal había respaldado uno de los planteos de la defensa de Carrera, excluyendo del juicio una grabación presentada por Fiscalía. En ese audio, registrado por el hermano de Hernández durante una reunión con Carrera, el exjerarca se refería a la internación y a la ayuda económica. La mayoría del Tribunal entendió que la grabación había sido obtenida ilícitamente.