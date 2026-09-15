Presidente de la ARU tras polémica por stand de Malvinas del Reino Unido: "No tiene actividad proselitista"

Rafael Berber, presidente de la Asociación Rural, se expresó en las últimas horas tras la polémica generada por la colocación de un stand de la embajada del Reino Unido con material donde se hace alusión a las Falkland Islands en referencia a las islas Malvinas.

"Siempre la embajada argentina presenta la nota al presidente de la Rural. Nosotros somos sensibles a la situación de Argentina, sin lugar a dudas", manifestó este martes en rueda de prensa.

"Le damos un stand al Reino Unido, que no tiene actividad proselitista. No le daríamos (un stand) a ningún partido político, no le damos a nadie que haga actividad de ese tipo", explicó. Ferber puntualizó que desde la ARU "no son quiénes" para decirle al Reino Unido "qué puede hacer y qué no".

Rafael Ferber con Yamandú Orsi Leonardo Maine/Archivo El Pais

"Mientras se mantenga dentro de nuestras reglas, que son comerciales, eso es evidente y así lo aplicamos todos estos años. Así se ha entendido", señaló.

El presidente de la ARU planteó que la situación sucede todos los años. "El embajador argentino viene, intercambiamos, deja firmemente la posición establecida. Nosotros le damos nuestro punto de vista y le damos las garantías de que se va a manejar en los carriles que nosotros determinamos, así también lo hacemos con Reino Unido", agregó.

El País se ha comunicado con la Cancillería Argentina por este tema, pero por el momento no han brindado declaraciones.

Polémica por puesto del Reino Unido

Días atrás, la embajada argentina había solicitado a la Cancillería uruguaya que exhortara a los legisladores uruguayos a no acercarse a los representantes del stand de las Islas Malvinas puesto por el Reino Unido. Desde Argentina argumentaron que los británicos habían instalado un "escritorio isleño", en el cual "se distribuye material en español sobre las Islas Malvinas con la denominación incorrecta utilizada por el Reino Unido y folletos de contenido netamente político”.

Para el Reino Unido, las islas llevan el nombre de Falkland.

Vista de las Islas Malvinas.

A su vez, la carta enviada a Cancillería señala que a la presencia de este puesto se sumó “la visita de ‘delegaciones’ del autodenominado ‘gobierno’ isleño, el cual no es reconocido” por ninguno de los dos estados, que incluyeron “en al menos dos oportunidades a pretendidos ‘legisladores’ de la autodenominada ‘Asamblea legislativa’ de las Islas Malvinas”.

“Frente a la posibilidad que se verifique nuevamente la presencia de un ‘escritorio isleño’ en el pabellón británico de la feria Expo Prado 2026, la República Argentina lamentaría profundamente que se aproveche el tradicional evento del agro uruguayo para promover el posicionamiento británico en las islas Malvinas como si se tratara de una entidad diferenciada de la República Argentina”, se manifiesta.

Con base en esta postura, la embajada pidió a la Cancillería que “las autoridades uruguayas tengan a bien no mantener contactos oficiales con ilegítimas autoridades isleñas”, incluyendo la directiva de la propia Asociación Rural del Uruguay (ARU), a quienes pidieron trasladar su ánimo de “objetar la exhibición de todo contenido de carácter jurisdiccional, el cual no se condice con la histórica posición oficial del Estado uruguayo en la cuestión Malvinas”.