Cancillería exhortó a legisladores a evitar contacto con stand de Malvinas en Expo Prado tras queja de Argentina

El Ministerio de Relaciones Exteriores sugirió a los legisladores, a través de una comunicación al Parlamento, evitar todo contacto oficial con representantes del stand de Islas Malvinas en la Expo Prado 2026, tras una queja de la Embajada argentina en Uruguay por la utilización de la bandera británica en este sitio. Sin embargo, al poco tiempo la cartera dejó sin efecto la misiva.

La sede diplomática del país vecino manifestó a Cancillería su “rechazo” al respecto el pasado 31 de agosto. “Esta representación desea expresar su rechazo a la presencia del mencionado ‘escritorio’ de las Islas Malvinas en la edición 2026 de la feria Expo Prado. En este sentido, la República Argentina agradece y valora el constante apoyo de la República Oriental del Uruguay a la posición argentina en la cuestión Malvinas, el cual se expresa en los ámbitos nacional, bilateral, regional y multilateral”, sostiene la carta, a la que accedió El País.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y la subsecretaria Valeria Czukasi. Foto: Leonardo Mainé/El País.

La embajada argumentó que instaló “un ‘escritorio isleño’ en el cual se distribuye material en español sobre las Islas Malvinas con la denominación incorrecta utilizada por el Reino Unido y folletos de contenido netamente político”.

Para el Reino Unido, las islas llevan en realidad el nombre de Falkland.

A su vez, la carta señala que a la presencia de este puesto se sumó “la visita de ‘delegaciones’ del autodenominado ‘gobierno’ isleño, el cual no es reconocido” por ninguno de los dos estados, que incluyeron “en al menos dos oportunidades a pretendidos ‘legisladores’ de la autodenominada ‘Asamblea legislativa’ de las Islas Malvinas”.

“Frente a la posibilidad que se verifique nuevamente la presencia de un ‘escritorio isleño’ en el pabellón británico de la feria Expo Prado 2026, la República Argentina lamentaría profundamente que se aproveche el tradicional evento del agro uruguayo para promover el posicionamiento británico en las Islas Malvinas como si se tratara de una entidad diferenciada de la República Argentina”, se manifiesta.

Con base en esta postura, la embajada pidió a la Cancillería que “las autoridades uruguayas tengan a bien no mantener contactos oficiales con ilegítimas autoridades isleñas”, incluyendo la directiva de la propia Asociación Rural del Uruguay (ARU), a quienes pidieron trasladar su ánimo de “objetar la exhibición de todo contenido de carácter jurisdiccional, el cual no se condice con la histórica posición oficial del Estado uruguayo en la cuestión Malvinas”.

Islas Malvinas. Foto: Archivo El País

La medida

Ante la carta, la Cancillería encabezada por Mario Lubetkin trasladó el planteo a las presidencias del Senado (Carolina Cosse) y de Diputados (Rodrigo Goñi). “La nota aludida transmite la preocupación de la citada representación diplomática por la instalación de un escritorio en el pabellón del Reino Unido en la feria Expo Prado 2026. Al respecto, se recuerda el posicionamiento histórico nacional de apoyo a la reivindicación argentina en materia de soberanía sobre las Islas Malvinas”, sostiene una nueva misiva, pero del ministerio, a la que accedió El País.

“En razón de lo antes mencionado, en el caso que parlamentarios nacionales participen en la Expo Prado 2026, se sugiere evitar contactos de carácter oficial con eventuales representantes o enviados de las Islas Malvinas”, agrega.

En una tercera carta, a la que también accedió El País, el senador colorado Pedro Bordaberry manifestó su “rechazo” a lo transmitido por Cancillería y que lo “haya trasladado al Parlamento como si fuera una instrucción a acatar”.

“Ningún gobierno extranjero, y lo digo con el mayor respeto por la hermana República Argentina y por su reclamo que Uruguay ha acompañado históricamente, tiene potestad para decirle a un legislador oriental con quién puede o no puede hablar en el ejercicio de su función. Un legislador oriental no recibe órdenes ni sugerencias de una embajada, ni de un ministerio ajeno, ni del propio Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país”, afirma.

Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado. Foto: Archivo El País

Para el legislador es una comunicación “improcedente”, porque “una embajada extranjera se arroga la facultad de indicar a los representantes de otro Estado soberano cómo comportarse dentro de su propio territorio y en el ejercicio de su propia función pública”.

“Y lo es, con mayor gravedad todavía, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores, en lugar de contestar con la firmeza que corresponde a quien recibe una injerencia de ese tipo, se limitó a convertirse en correa de transmisión de esa sugerencia hacia el Poder Legislativo”, añade.

No obstante, el dirigente colorado remarcó que comparte y acompaña “el histórico y sostenido apoyo del Uruguay a los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, que no se discute”. Aun así, enfatizó que se trata de “una intromisión inadmisible en la independencia del Poder Legislativo”.

Tras esto, el Parlamento recibió otra carta, una cuarta, del Ministerio de Relaciones Exteriores, esta vez dejando “sin efecto” la misiva inicial. “La citada comunicación fue enviada por error involuntario”, asegura allí.

Fuentes de Cancillería aseguraron a El País que Lubetkin no estaba en conocimiento del asunto y, ni bien se enteró, se dispuso la marcha atrás.

En las últimas semanas se ha producido una escalada retórica sobre las Malvinas, iniciada después de que Donald Trump dijese que estaba “revisando” su postura sobre el archipiélago tras el rechazo del Reino Unido a unirse a Washington en la guerra contra Irán, lo que también envalentonó al presidente argentino, Javier Milei.

Presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: AFP.

Argentina ya se había quejado en 2022 y 2017

No es la primera vez que el gobierno argentino expresa una queja sobre un stand en la Expo Prado. En setiembre de 2022, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, la embajada transmitió idéntica preocupación a la cartera liderada por Francisco Bustillo.

En 2017 también ocurrió, cuando el ministro era Rodolfo Nin Novoa, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. De hecho, el jerarca informó que pidió a la embajada del Reino Unido retirar el stand dedicado a las Isla Falkland tras haber generado malestar en Argentina.

La edición 121 de la Expo comenzó este viernes con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi.