Trump sugirió que podría retirar el apoyo de Estados Unidos a la soberanía británica de las islas Malvinas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deslizó este lunes que su gobierno podría retirar el apoyo a Gran Bretaña en su disputa con Argentina por la soberanía de las islas Malvinas.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, fue la respuesta de Trump en el Salón Oval ante la consulta específica de un periodista.

Reporter: Are you reviewing the U.S. position on the Falkland Islands?



Trump: I always review every position. That's just one of many. pic.twitter.com/xfrN2LX4oN — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

La declaración del jerarca se produjo luego de que la semana pasada el diario británico The Telegraph revelara que Estados Unidos, a través de funcionarios del Pentágono, había amenazado a Gran Bretaña con cambiar su posicionamiento sobre las Malvinas en caso de que el gobierno del primer ministro Andy Burnham no aumentara el gasto en Defensa.

De acuerdo al artículo, la advertencia figura entre una serie de medidas que analizan altos funcionarios del Pentágono para así incentivar a que los miembros de la OTAN lleven al 5% de su PBI la inversión en materia de defensa, como pretende Trump.

Al ser consultado sobre esa versión, el viernes pasado, un vocero del Departamento de Estado señaló al diario argentino La Nación que la posición del gobierno norteamericano con respecto a las islas “sigue siendo de neutralidad”.

Una postal de las Islas Malvinas.

“Reconocemos que existen reclamos de soberanía contrapuestos entre la Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido sobre las islas, pero no adoptamos ninguna postura con respecto a los reclamos de soberanía de ninguna de las partes”, explicó el vocero.

“Las conversaciones son sinceras y ninguna opción se descarta para alentar el tipo de reparto de gasto que buscamos”, habían señalado las fuentes del Pentágono al diario británico al referirse a las posibilidades de que su Estados Unidos modificara la postura respecto de las Malvinas.

"Pendiente de descolonización"

La pugna histórica entre Argentina y el Reino Unido derivó en un conflicto armado entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que concluyó con la rendición del país vecino y la muerte de 649 argentinos, 255 británicos y tres malvinenses.

Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas Foto: Matías Martin Campaya/EFE

Desde entonces, el Reino Unido ha rechazado los reclamos argentinos sobre las islas, pese a los reiterados llamados al diálogo de Naciones Unidas, que considera que las Malvinas son uno de los territorios "pendientes de descolonización".

En marzo de 2013, las cerca de 3.000 personas que viven en las Malvinas apoyaron en un referéndum, con más del 99%, seguir como territorio británico.

Por Guillermo Idiart, La Nación/GDA, y con información de EFE