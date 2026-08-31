Estados Unidos aumentó las deportaciones de inmigrantes a terceros países, en especial a África

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha ampliado en la última semana y media las deportaciones de inmigrantes a terceros países, enviando a personas de nacionalidad cubana, venezolana, nicaragüense, afgana, iraní, nepalí y turca a países africanos, según documentos obtenidos por la cadena NBC News.

El material muestra que en los últimos 10 días Washington envió en tres vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a más de 100 inmigrantes a ocho países africanos; Burundi, Camerún, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona.

Entre las personas en ese vuelo había ciudadanos de algunos países africanos, pero los documentos muestran que ninguno de los deportados fue enviado a un país del que era originario.

CBS News explica que entre estos deportados había personas con antecedentes penales además de infracciones migratorias, aunque muchos de los deportados carecían de antecedentes penales, más allá de encontrarse en situación irregular en Estados Unidos.

Más de 30 países de todo el mundo han alcanzado acuerdos para recibir inmigrantes de terceros países deportados por Estados Unidos, incluyendo Panamá, Costa Rica, El Salvador, Ecuador o Paraguay.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero del año pasado, Trump ha buscado este tipo de acuerdos de cara a acelerar el número de deportaciones, una de sus promesas electorales.

"Lago América"

En otro orden de temas, la Casa Blanca celebró ayer domingo el cambio de nombre para usuarios estadounidenses de Google Maps del lago Ontario a “Lago América”, luego de que Trump decidiera unilateralmente modificar el nombre del lago fronterizo entre Estados Unidos y Canadá.

En medio de una disputa comercial con Canadá, Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para cambiar “inmediatamente” el nombre del “Lago Ontario” a “Lago América”. Esta decisión, que no cuenta con reconocimiento internacional, fue fuertemente criticada por las autoridades canadienses. “Es completamente absurdo”, declaró Doug Ford, primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, a ABC News ayer. “Nadie lo va a llamar ‘Lago América’”.

En una publicación de blog, Google explicó que cambió el nombre para los usuarios en Estados Unidos para alinearse con las fuentes oficiales del gobierno, específicamente el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) de Estados Unidos.

Los usuarios de la aplicación en Canadá seguirán viendo el nombre “Lago Ontario”, mientras que el resto del mundo verá ambos nombres juntos para designar esta vasta masa de agua, uno de los Grandes Lagos que forman la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En la aplicación de Apple “Maps” el nombre “lago Ontario” permanecía sin cambios hasta este domingo.

Al comienzo de su segundo mandato, Trump ordenó de manera similar que el nombre del “Golfo de México” se cambiara a “Golfo de América”.

Esta decisión, fuertemente impugnada por México, también resultó en un cambio en la visualización de las aplicaciones de Google y Apple.

Con información de EFE y AFP