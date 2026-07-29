El gobierno de Donald Trump comenzó a arrestar a ciudadanos extranjeros con visas estadounidenses vencidas mientras viajan por los aeropuertos, incluidos los cónyuges de estadounidenses; una táctica que abre un nuevo y vasto grupo de personas para la deportación, según documentos obtenidos por The New York Times y entrevistas con abogados de inmigración.

Agentes de inmigración vestidos de civil han detenido a personas en los mostradores de facturación y en las puertas de llegada, con operativos de control en al menos 15 aeropuertos en las últimas semanas. Algunas de las detenciones se han producido discretamente, mientras que otras han tenido lugar mientras pasajeros indignados grababan los incidentes.

Las recientes detenciones parecen ser una ampliación de un acuerdo entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por su sigla en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). En diciembre, el Times informó que agentes del ICE estaban deteniendo a personas con órdenes de deportación en los aeropuertos gracias a la información proporcionada por las aerolíneas a la TSA.

Ahora, tras revisar documentos del Departamento de Seguridad Nacional y realizar entrevistas con abogados de más de 25 personas de más de una docena de países detenidas recientemente en aeropuertos, se descubrió que, al parecer, el programa ahora incluye a personas con visas vencidas, un grupo mucho mayor.

Punto de control de seguridad en un aeropuerto de Estados Unidos. Foto: Wheelchair Travel.

Qué cambia para las personas con permisos de permanencia o visas vencidas

Cientos de miles de inmigrantes y visitantes permanecen en el país más allá del plazo permitido por sus visas cada año. Muchos de ellos se encuentran en una situación legal ambigua, ya que esperan la prórroga de su visa o la residencia permanente y cuentan con permisos de trabajo. Anteriormente, estas personas no eran prioritarias para la deportación a menos que hubieran cometido delitos, y rara vez eran detenidas mientras esperaban la prórroga de su visa o la residencia permanente. Sin embargo, esto ha cambiado bajo la presidencia de Donald Trump, cuya administración ha emprendido una campaña de deportaciones masivas y considera ilegal la permanencia ilegal de todos los inmigrantes con visa vencida.

Policía de ICE Foto: X/ ICE en español

“Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”, declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. La agencia no confirmó la ampliación del programa.

Las entrevistas realizadas a más de una docena de abogados de inmigración, organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y un empleado de una aerolínea revelan una amplia muestra representativa de personas a las que se dirigen: un ingeniero que espera una prórroga de su visa de trabajo, varias parejas de recién casados ​​con ciudadanos estadounidenses y una ex niñera.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.