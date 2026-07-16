Tercer muerte a manos de ICE en una semana: México pidió a EE.UU. no "criminalizar" la migración

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reclamó este jueves a EE.UU. no "criminalizar" la migración y actuar conforme los derechos humanos, después de que se confirmara la muerte de otro mexicano el martes atropellado tras un operativo migratorio en Florida.

La muerte de esta persona, cuya identidad no ha trascendido, se suma a la de Lorenzo Salgado, quien falleció la semana pasada tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston.

"Si hay alguna persona que haya cometido algún delito, pues debe de perseguirse. Pero la migración no debe criminalizarse per se. Si hay una persona que por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Sobre este último caso, Sheinbaum dijo que fue informada por el canciller de México, Roberto Velasco, y que están tratando de identificar al fallecido que "en un operativo del ICE él corre y al cruzar una calle es atropellado".

Mexican migrant, 28, struck and killed by semi-truck while fleeing ICE in Florida https://t.co/91MlROCKvy pic.twitter.com/7ImUf2cgug — New York Post (@nypost) July 15, 2026

"Se incorpora también como parte del trabajo que estamos haciendo tanto de la forma diplomática como las denuncias directas", anunció.

La presidenta subrayó que su Gobierno no está "de acuerdo" con la política migratoria de la Casa Blanca, como la reciente reactivación de las detenciones en tránsito. Recordó que es un asunto que ha abordado con el presidente de EE.UU., Donald Trump, "varias veces" en anteriores conversaciones telefónicas.

Claudia Sheinbaum durante una conferencia de prensa. Foto: Agencia EFE.

Este último fallecimiento en un operativo migratorio ocurre en medio del creciente escrutinio sobre las tácticas del ICE: en la última semana dos hombres murieron por disparos de agentes cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Texas, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Maine.

México ha presentado demandas ante el Departamento de Justicia estadounidense por las muertes de mexicanos en operativos migratorios o bajo custodia del ICE, al tiempo que pidió al alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, que recabe información sobre estos hechos.

Con información de EFE