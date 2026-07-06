Repartidores y electricistas falsos: los métodos de los agentes del ICE para detener migrantes en EE.UU.

“Buenos días”, saludó en español un hombre con un chaleco naranja y un logotipo similar al de una dependencia gubernamental. Su compañero vestía igual. “Estamos trabajando para la ciudad, estamos trabajando en el poste de luz”, le dijo el supuesto electricista al residente de una vivienda en el sur de Los Ángeles, una zona de mayoría hispana. Según explicó, necesitaban que moviera su vehículo para poder realizar el trabajo. Era una trampa tendida para José de Jesús Cortez Delgado. Cuando el mexicano sacó su camioneta del patio trasero y la estacionó en un callejón junto a su casa, varios agentes descendieron de vehículos sin distintivos, lo encañonaron y le gritaron: “¡No te muevas, manos arriba!”, se aprecia en un video.

Se trata de una táctica que activistas, políticos y organizaciones defensoras de los inmigrantes han atribuido en los últimos meses al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), al que acusan de recurrir a engaños para cumplir con el plan de deportaciones masivas impulsado por el Gobierno de Donald Trump. Según estas denuncias, los agentes se hicieron pasar por empleados de compañías de servicios públicos en Oregón, trabajadores de la construcción en Connecticut y Nueva York, y repartidores de paquetería en Chicago. En otro operativo encubierto, incluso habrían colocado una bandera mexicana sobre el cofre de un vehículo para ganarse la confianza de sus objetivos.

Pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega que elementos del ICE estén detrás de este tipo de acciones. En el operativo montado para detener a Cortez Delgado el pasado 20 de junio, fueron alguaciles federales (la dependencia encargada de localizar fugitivos) quienes se hicieron pasar por trabajadores municipales de electricidad, según un comunicado enviado a El País de Madrid. “Esta no fue una detención realizada por el ICE”, subrayó la dependencia sobre ese arresto ocurrido en Los Ángeles. “Los agentes del ICE no se disfrazan ni se hacen pasar por trabajadores de servicios públicos; cualquier afirmación en sentido contrario es categóricamente falsa. Cuando nuestros agentes llevan a cabo operaciones, se identifican claramente como tales”, añadió.

Tras su arresto, Cortez Delgado fue entregado a la custodia del ICE. El Servicio de Alguaciles no respondió una solicitud de comentario respecto al método usado para detener a este mexicano. El DHS sostiene que el migrante era buscado porque en diciembre de 2020 fue encarcelado en Nevada por una acusación de asesinato. También afirma que permanecía en Estados Unidos sin autorización desde octubre de 1999, cuando venció su visa de turista.

Ron Gochez, maestro de Los Ángeles y activista del grupo Unión del Barrio, ofrece una versión distinta. Cuenta que la esposa de Cortez Delgado le aseguró que esos cargos fueron retirados y que su marido no tenía asuntos pendientes con la Justicia. Este medio no pudo corroborar esa información y la esposa del mexicano declinó ser entrevistada por temor a represalias.

Gochez llegó a la vivienda de esta familia poco después de que la mujer llamara a la organización para denunciar lo que creía que era un operativo del ICE. “Su táctica es satanizar o atacar el carácter moral de las personas para que el público piense que es un asesino, para que la gente en la calle no trate de proteger a los migrantes que son detenidos”, dijo Gochez, reclamando que el ICE habría ocultado deliberadamente la absolución del migrante.

Unión del Barrio realiza desde el verano pasado lo que denomina patrullajes comunitarios en las calles del sur de Los Ángeles, como respuesta al endurecimiento de los operativos del ICE y la Patrulla Fronteriza. La organización se apoya en una red de voluntarios que documenta y difunde en redes sociales vídeos, fotografías e información sobre las detenciones.

Gochez asegura que también han detectado agentes encubiertos que recurren a pretextos para hacer que sus objetivos salgan de sus viviendas. “Le dijeron a una persona: Oye, ¿ese es tu auto? Creo que se lo están robando”, relata. “También usan una bandera mexicana en sus vehículos para que la gente no sepa quiénes son”.

El activista además pone en duda la versión del ICE de que sus agentes no se disfrazan y se identifican plenamente durante sus operativos. “El simple hecho de que salgan enmascarados demuestra que no se identifican. No sabemos si son del ICE, la DEA o del FBI. Eso genera temor y desconfianza en la comunidad”.

Caballo de Troya

Una de las principales críticas contra el ICE durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) era que algunos de sus agentes se hacían pasar por policías municipales: vestían chalecos antibalas con la palabra “police” y se identificaban como tales al tocar la puerta de una vivienda.

Ahora las denuncias han escalado. Activistas y organizaciones denuncian que agentes federales operan con el rostro cubierto, visten de civil, a bordo de vehículos con cristales oscuros y, en algunos casos, se hacen pasar por albañiles o trabajadores de servicios públicos para ejecutar detenciones. De acuerdo con un reportaje de The Intercept, el propio ICE reconoció en 2025 que uno de sus oficiales portaba un chaleco reflectivo, un casco y gafas oscuras al aproximarse a un activista en Nueva York.

“¿De qué agencia es usted?“, preguntó Fonseca Tapia, cofundador del grupo Greater Danbury Unites for Immigrants con sede en Connecticut, mientras grababa con su celular desde el interior de su auto. A través de la ventanilla, el hombre le respondió: “No se lo voy a decir… No es asunto suyo”. Ante la insistencia de Tapia, el sujeto se limitó a decir que pertenecía a las “fuerzas del orden federal”. En una declaración citada por el medio, el ICE habría revelado que detrás del disfraz estaba uno de los suyos: “Agentes del ICE de la ciudad de Nueva York realizaban labores de vigilancia en Brewster, Nueva York, el 2 de agosto, cuando unos agitadores contrarios al ICE los siguieron e intentaron obstaculizar su operación”.

Agentes federales detienen un automóvil en una autopista en Minneapolis, Minnesota. Foto: AFP

El Departamento de Seguridad Nacional declinó comentar sobre este y otros incidentes mencionados por organizaciones y medios de comunicación. “Este tipo de información engañosa contribuye a que nuestros agentes sufran un aumento de más del 1.300 % en agresiones y de más del 8.000 % en amenazas de muerte mientras arrestan a los peores delincuentes”, señala en su comunicado.

El uso de mascarillas, la falta de identificación visible y otras tácticas del ICE han motivado iniciativas legislativas en California, Washington, Oregón, Nueva Jersey, Nueva York y otros Estados. También los condados de Los Ángeles y Saint Paul, en Minnesota, han adoptado medidas similares. Mientras que en el Congreso permanece pendiente la VISIBLE Act, una iniciativa que busca imponer esos mismos requisitos a nivel federal.

California fue el primero en aprobar una ley de este tipo, en septiembre de 2025, pero el Gobierno federal la impugnó en los tribunales. En abril pasado, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió temporalmente parte de su aplicación hasta que se resuelva el litigio. La Administración de Trump sostiene que es una medida necesaria para proteger a los elementos del ICE, de la Patrulla Fronteriza y de otras entidades, así como a sus familias, de posibles represalias.

En su objetivo de detener a personas en situación migratoria irregular, oficiales federales han recurrido a otras estrategias operativas. En una de las más señaladas, un grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza llegó en agosto de 2025 al estacionamiento de una tienda Home Depot en Los Ángeles oculto en la parte trasera de una camioneta de alquiler de una conocida empresa de mudanzas, se observa en un video difundido por la dependencia. El objetivo era acercarse sin ser detectados a jornaleros que se encontraban en el lugar ofreciendo sus servicios. La operación fue llamada “Caballo de Troya”.

Detenciones migratorias en Los Ángeles, el 20 de junio Foto: Captura de video

"Ni siquiera respetan las leyes"

Una mujer con una caja de cartón en las manos y un hombre ingresan al patio de una vivienda en Chicago. Él se dirige directamente hacia un costado de la casa, mientras ella toca el timbre y se aleja unos pasos, como para simular una entrega de paquete. Insiste varias veces, pero nadie abre la puerta, según se observa en un video de vigilancia. En otro incidente, un hombre que vestía un chaleco amarillo con cintas reflectivas fue grabado mientras detenía a otro sujeto y lo subía a la parte trasera de una camioneta tipo pick-up. Hasta el momento no se ha confirmado a qué corporación pertenecen estos agentes. Sin embargo, el principal señalado en varias de estas operaciones encubiertas es el ICE, una dependencia que ha sido objeto de reiteradas acusaciones por falta de transparencia.

Un caso similar se registró en enero pasado en Gresham, un suburbio al este de Portland, Oregon, donde los agentes que tocaron la puerta de varias viviendas se hicieron pasar por empleados de compañías de servicios públicos con el objetivo de hacer salir a migrantes de sus casas, según denuncias. Las tres familias afectadas relataron lo ocurrido al legislador estatal Ricky Ruiz y le dijeron que había sido el ICE. “Están haciendo lo que pueden para engañar a la gente, mentir a nuestra comunidad y luego detenerlos”, dijo Ruiz en entrevista con el canal KGW. “Ni siquiera respetan las leyes”.

Estos incidentes generaron tal nivel de preocupación en la zona que dos empresas locales, Portland General Electric y Northwest Natural, emitieron comunicados que, sin mencionar al ICE, advertían sobre personas que estaban “utilizando tácticas de presión para entrar a las casas”. Ambas compañías subrayaron que sus empleados portan identificación oficial y que nunca solicitan ingresar a las viviendas para realizar su trabajo.

Para el activista angelino Ron Gochez, estas acciones, ya sean atribuidas al ICE o a otras agencias policiales, reflejan una evolución en los métodos de detención. “Es resultado del trabajo de organizaciones que monitoreamos y patrullamos la comunidad”, afirma. Y concluye: “Ya no pueden detener a la gente tan fácilmente como antes”.

El País de Madrid