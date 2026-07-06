Guerra en Ucrania: masivo bombardeo ruso destruye edificios en Kiev antes de la cumbre de la OTAN

Rusia lanzó misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev este lunes, por segunda vez en una semana, con un saldo de al menos 14 muertos en vísperas de una cumbre crucial de la OTAN.

El reclamo de Zelenski antes de la cumbre de la OTAN

La reacción del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no se hizo esperar e instó a sus aliados a tomar "decisiones firmes" para aumentar el suministro de defensas aéreas para Ucrania tras el ataque, que se produjo apenas unos días después de que otro bombardeo ruso matara a más de 30 personas en Kiev.

El ataque del lunes por la mañana abrió un cráter en un bloque de apartamentos de varios pisos en la capital ucraniana, arrancando sus plantas superiores y partiéndolas en dos.

Los bomberos trabajan en un edificio residencial dañado tras un ataque con misiles rusos contra la capital ucraniana de Kiev el 6 de julio de 2026. Foto: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Durante la noche, los periodistas de la AFP en Kiev escucharon más de 10 explosiones en medio de una alerta de misiles balísticos.

Este fue el segundo ataque en el que Rusia desplegó misiles balísticos difíciles de interceptar, por ello provocó un nuevo y desesperado llamado de Zelenski para que los aliados envíen misiles avanzados para los sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Zelenski hablen sobre la guerra que empezó en 2022, al margen de la cumbre de la OTAN que comienza el martes en Ankara.

"Es de una importancia crucial que el mundo —y, ante todo, Estados Unidos y nuestros socios europeos— salga de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo de nuestra defensa aérea y, por lo tanto, de la protección de la vida", afirmó Zelenski en las redes sociales.

Al menos 14 personas murieron en Kiev y sus alrededores y unas 60 más resultaron heridas tras el lanzamiento de 68 misiles y 351 drones, añadió.

Las autoridades de Vyshneve, un suburbio de Kiev, han evacuado a los residentes debido a la posible presencia de municiones sin detonar entre los escombros.

Testimonios del bombardeo nocturno en Kiev

Los habitantes del distrito norte de Podilski, en la capital, vivieron momentos de angustia. "A la 1:30 de la madrugada se produjo un impacto muy fuerte. Una onda expansiva, todas las ventanas volaron. Y luego golpeó tres veces más", contó a la AFP Oleksandr Bakhlukov, que vive en un edificio cercano.

"Caía vidrio por todas partes. No quedó ni un solo panel de vidrio en el apartamento", añadió el hombre de 68 años.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber llevado a cabo un "ataque masivo" con misiles y drones contra lo que describió como "empresas del complejo militar-industrial" y contra instalaciones energéticas en varias regiones ucranianas.

Alrededor de 30 edificios residenciales en Kiev fueron alcanzados y los equipos de rescate seguían removiendo los escombros horas después del ataque, informaron las autoridades.

Zelenski dijo que el ejército ucraniano había derribado los drones y misiles de crucero rusos, pero que disponía de "un suministro insuficiente de misiles interceptores" para detener los misiles balísticos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el ataque demuestra que Ucrania necesita "con urgencia" más defensa aérea y que este asunto se abordará en la reunión de la OTAN.

El ejército ruso sostuvo que sus fuerzas también derribaron más de 500 drones ucranianos durante la noche.

En Crimea el gobernador de la península designado por Moscú, Mijáil Razvozhayev, anunció en Telegram que "tras un ataque enemigo contra la infraestructura energética cerca de Sebastopol" la ciudad quedó sin electricidad.

La agenda de Donald Trump y Vladimir Putin en Ankara

El presidente Trump tiene previsto reunirse con Zelenski el martes en Ankara. "Obviamente se va a reunir con él para conversar sobre cómo terminar la guerra", declaró un alto cargo estadounidense que ha pedido mantener el anonimato.

Trump también tiene en agenda conversar con el presidente ruso, Vladimir Putin, para intentar reimpulsar los esfuerzos de paz en Ucrania.

Rusia lanza con frecuencia oleadas de misiles y drones contra las ciudades ucranianas desde el inicio de la invasión del país vecino en 2022. El conflicto entre Ucrania y Rusia es el más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

AFP