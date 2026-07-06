Escándalo Mundial: FIFA levantó la sanción al goleador de EE.UU. después de una llamada de Donald Trump

El presidente Donald Trump llamó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, horas después del partido de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos el miércoles y le pidió que revisara la suspensión del máximo goleador del equipo en la Copa del Mundo, Folarin Balogun, tras haber recibido una tarjeta roja, dijeron al diario The New York Times cuatro personas familiarizadas con el intercambio.

El domingo, la FIFA revocó la suspensión y anunció que Balogun podría jugar el lunes contra Bélgica.

Este cambio de decisión es sumamente inusual y es la primera vez desde 1962 que la FIFA permite que un jugador participe en un partido cuando habría estado suspendido tras ser expulsado en la Copa del Mundo. Infantino lleva años intentando congraciarse con Trump. El año pasado, la FIFA creó y otorgó a Trump el Premio de la Paz de la FIFA en medio de la campaña pública, aunque fallida, del presidente para ganar el Premio Nobel de la Paz.

Poco después de la tarjeta roja a Balogun, altos funcionarios de la administración Trump, entre ellos Howard Lutnick, secretario de Comercio, y Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa del Mundo, contrataron abogados para ayudar a la Federación de Fútbol de Estados Unidos a intentar apelar, a pesar de las normas de la FIFA en contra de este tipo de apelaciones, según dos personas familiarizadas con la llamada.

Folarin Balogun festeja un gol en el Estados Unidos-Bosnia Herzegovina del Mundial 2026. Foto: EFE

De acuerdo a fuentes cercanas, los directivos de la Federación de Fútbol de Estados Unidos argumentaron que la tarjeta roja a Balogun fue mostrada indebidamente, ya que no debieron haber utilizado la repetición de video en cámara lenta para determinar la sanción. El uso de repeticiones de video es una práctica común, y con frecuencia los jugadores son expulsados ​​tras las revisiones.

Scott Goodwin, gestor de fondos de inversión y uno de los principales donantes de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer), puso en conocimiento de funcionarios de Trump las acusaciones públicas de que el árbitro Raphael Claus estaba involucrado en el amaño de partidos en Brasil al mostrar tarjetas rojas irregulares.

Las autoridades brasileñas y la FIFA no han encontrado pruebas de irregularidades por parte de Claus, pero Trump mencionó estas acusaciones en su llamada con Infantino, según fuentes cercanas a la conversación.

Goodwin remitió las preguntas a la US Soccer. Inicialmente, Claus no pitó falta sobre Balogun, pero otros oficiales encargados de supervisar las repeticiones le pidieron que revisara su decisión. Dicho grupo provenía de Venezuela, Colombia y Francia.

Donald Trump recibe el premio de la paz de la FIFA. Foto: AFP.

La federación belga reaccionó con furia el domingo. En un comunicado, expresó su asombro ante la decisión de la FIFA de declarar elegible al jugador estadounidense suspendido Folarin Balogun para jugar en el partido entre Estados Unidos y Bélgica.

La federación añadió que estaba "investigando todas las opciones posibles".

El mensaje de Trump

El presidente de Estados Unidos dio las gracias este domingo a la FIFA por no aplicar el partido de sanción a Balogun.

"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después de que la FIFA anunciara la revocación del castigo al jugador.

Thank you to FIFA for doing what was right, and reversing a great injustice! President DONALD J. TRUMP



( TS: Jul 5 2026, 1:14 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​‌‍​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​‌‍ pic.twitter.com/rHJRnc8hto — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 5, 2026

Tyler Pager y Tariq Panja / The New York Times