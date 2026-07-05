Rudi García, DT de Bélgica, ironizó con la habilitación de FIFA a Balogun: "Es el día de los inocentes"

Estados Unidos celebró este domingo la decisión de la FIFA de revertir la sanción a su goleador, Folarin Balogun, para que pueda jugar el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica, a pesar de haber visto la tarjeta roja en el encuentro anterior contra Bosnia y Herzegovina.

Incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agradeció públicamente a la FIFA por "revertir una gran injusticia" y, según informó The New York Times, existió un llamado del mandatario estaounidense al titular de la FIFA, Gianni Infantino, antes de esta decisión.

En ese contexto Rudi García, seleccionador de Bélgica, expresó este domingo que "no sabía que el día 5 de julio se había convertido en el día de los inocentes", por la suspensión de la sanción de un partido a Folarin Balogun, disponible para enfrentarse a su equipo en el encuentro de los octavos de final de este lunes en Seattle.

"Me remito al comunicado de nuestra federación. No es que estemos defendiendo nuestra selección o nuestra federación, defendemos la integridad del fútbol. Es la primera vez en la historia de la Copa Mundial que se toma una decisión de esta naturaleza", añadió durante la rueda de prensa de la víspera del encuentro ante Estados Unidos.

🔴 Communiqué officiel de la RBFA en réaction au sursis accordé par la FIFA à Folarin Balogun :



« La RBFA est stupéfaite de la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain suspendu Folarin Balogun éligible pour jouer dans le match USA–Belgique de lundi, 6 juillet à 17 h… pic.twitter.com/rmICpTg1xq — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) July 5, 2026

El Comité Disciplinario de la FIFA dejó en suspenso este domingo el partido de sanción que debía cumplir Balogun ante Bélgica, por su expulsión en los dieciseisavos de final frente a Bosnia, con lo que el delantero estadounidense podrá disputar el choque de este lunes en Seattle.

En cualquier caso, el seleccionador advirtió de que "no cambia nada" para su equipo en que esté o no Balogun sobre el terreno de juego.

"Me centro en mi equipo, independientemente del once inicial de Estados Unidos. Me centro en mi equipo y en la victoria para llegar a los cuartos de final", declaró.

Y luego zanjó el tema, ante una nueva pregunta acerca de Balogun: "No pierdan el tiempo hablando sobre esto. Queremos centrarnos en cuestiones deportivas. Soy el seleccionador del equipo belga. Si tenéis preguntas sobre fútbol las respondemos. Para el resto, por favor, vayan a dónde toca".

El agradecimiento de Donald Trump por la decisión

Fue un "accidente", dijo Pochettino

Desde el pitido final del duelo ante Bosnia, Estados Unidos consideró injusta la expulsión de Balogun y sus costosas consecuencias.

La pérdida del delantero de 25 años iba a ser un golpe para una selección que arrancó la Copa del Mundo mejor de lo que hubiera podido soñar.

El equipo de Pochettino llegaba a su Mundial rodeado de enormes dudas sobre su nivel competitivo, agravadas por varias contundentes derrotas recientes, incluida una ante Bélgica el pasado marzo por 5-2 en un amistoso en Atlanta.

"Para mí nunca es tarjeta roja", dijo Pochettino nada más terminar el duelo ante Bosnia. "Nunca hubo intención de pisar al jugador. Fue una acción normal en el fútbol que ocurrió por accidente".

El propio jugador se sumó después a los cuestionamientos.

"Si has jugado a este juego, uno entiende que hay situaciones que simplemente no se pueden evitar y que tienen que tomarse en contexto cuando se revisan", dijo Balogun.

Las críticas no tardaron en llegar a la esfera política. Un día después del partido, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que a su selección la habían "jodido" y pidió que la sanción fuera apelada.

"Tiene que haber un proceso de apelación para eso. Probablemente ya sea demasiado tarde para eso, ¿no?", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

Este domingo, la federación de Estados Unidos se mostró complacida con la decisión sobre su delantero.

"Aceptamos la decisión del Comité Disciplinario y nos complace que Folarin Balogun sea elegible para competir mañana", dijo US Soccer en un comunicado.

"Toda nuestra atención está centrada en el partido de octavos de final contra Bélgica en Seattle y esperamos seguir contando con el apoyo de nuestros increíbles aficionados", agregó.