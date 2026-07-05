Mundial 2026: Estados Unidos recuperó a Balogun tras tarjeta roja levantada por FIFA y Trump lo agradeció

El delantero Folarin Balogun, figura del coanfitrión Estados Unidos en este Mundial 2026, podrá disputar los octavos de final frente a Bélgica después de que la FIFA suspendiera su sanción por la tarjeta roja que recibió en la pasada ronda.

El atacante del AS Mónaco fue expulsado en el triunfo de dieciseisavos de final del miércoles ante Bosnia y Herzegovina (2-0) tras pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando pugnaban por un balón. Pero la situación dio otro vuelco inesperado este domingo con el reporte disciplinario de la FIFA, que comenzó confirmando que recibía un partido de sanción por su expulsión.

Aunque luego dejó ese castigo en suspenso "durante un período de prueba de un año", en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, señaló el comunicado, por lo que Estados Unidos tendrá disponible a su máximo goleador en el duelo del lunes (21 horas de Uruguay) ante Bélgica en Seattle.

La infortunada acción dejaba a Mauricio Pochettino sin su delantero más inspirado para el intento de avanzar a los cuartos de final, su techo en la era moderna de los Mundiales.

"Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción", agregó el texto.

Entre algunos antecedentes recientes, donde se han quitado tarjetas rojas están las de Gonzalo Plata y Cristiano Ronaldo, ambas en 2025. El primer vio la roja cuando defendía a Flamengo por Copa Libertadores en setiembre mientras que el segundo fue despenalizado tras ver el cartón rojo con Portugal en noviembre, durante las Eliminatorias.

El mensaje de Trump

Gianni Infantino le da el premio de la paz de la FIFA a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en el sorteo del Mundial 2026. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio las gracias este domingo a la FIFA por no aplicar un partido de sanción a Folarin Balogun, la figura de su selección en este Mundial, por la tarjeta roja que vio en los dieciseisavos de final.

La suspensión de este castigo permitirá a la selección coanfitriona contar con su máximo goleador para el choque ante Bélgica, el lunes por los octavos de final.

"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después de que la FIFA anunciara la suspensión del castigo a Balogun.

Thank you to FIFA for doing what was right, and reversing a great injustice! President DONALD J. TRUMP



( TS: Jul 5 2026, 1:14 PM ET )​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​‌‍​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​‌‍​​​‌‍ pic.twitter.com/rHJRnc8hto — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 5, 2026

En base a EFE y AFP.