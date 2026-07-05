La histórica recibida a los jugadores de Cabo Verde, justo en su Día de la Independencia: "Nuestros héroes"
Miles de hinchas acudieron al aeropuerto para dar la bienvenida al equipo tras su histórico debut en la Copa del Mundo, en el que empataron con Uruguay y España, y le hicieron partido a Argentina.
La eliminación ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 no mermó el orgullo de Cabo Verde por la trayectoria de la selección nacional y, este domingo, la delegación fue recibida con una celebración en Praia, la capital del país, donde miles de aficionados participaron en un homenaje organizado por la Federación Caboverdiana de Fútbol.
Chegamos 𝗖𝗮𝗯𝗼 𝗩𝗲𝗿𝗱𝗲— Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) July 5, 2026
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La llegada del equipo coincidió con el Día de la Independencia de Cabo Verde, que se celebra el 5 de julio, lo que otorgó aún mayor significado a la recepción tras un gran debut mundialista, en el que empataron con Uruguay y España, y le hicieron partido a Argentina.
Antes de desembarcar, la federación hizo un llamado a los aficionados para que vistieran la camiseta azul de la selección nacional y llevaran las banderas del país para acompañar la procesión por las principales calles de la capital.
A seleção nacional chega à cidade da Praia neste domingo, 05 de julho, dia da independência de Cabo Verde— Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) July 4, 2026
Até já 𝗖𝗮𝗯𝗼 𝗩𝗲𝗿𝗱𝗲
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La ruta pasó por el Aeropuerto Internacional Nelson Mandela y continuó por barrios tradicionales de la ciudad de Praia, como Lem Ferreira, Fazenda, Vila Nova, Achada de Santo António, Prainha y Quebra Canela, transformando el regreso del equipo en una gran celebración popular.
A pesar de la derrota por 3-2 ante Argentina, Cabo Verde culminó el Mundial con la mejor actuación de su historia. En su primera participación, el equipo sorprendió a todos al avanzar a la fase eliminatoria y obtuvo reconocimiento internacional por su desempeño frente a rivales tradicionales.
En las redes sociales, la Federación Caboverdiana resumió el sentir de la población al anunciar el regreso de la delegación: "Recibiremos con los brazos abiertos a nuestros héroes". Este homenaje reforzó el impacto histórico de la campaña, que consolidó a la generación de los Tiburones Azules como una de las más importantes del fútbol caboverdiano.
En base a O Globo / GDA.
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