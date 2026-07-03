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El País Ovación Mundial

Argentina vs. Cabo Verde en vivo por el Mundial 2026: Lionel Messi busca meter a la albiceleste en octavos

Los vigentes campeones del mundo salen al Hard Rock Stadium en Miami con el afán de cumplir con el favoritismo que tienen en la previa, mientras que los africanos querrán dar la gran sorpresa.

El País
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03/07/2026, 18:08
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Lionel Messi y Rodrigo de Paul llegan al Hard Rock Stadium.
Lionel Messi y Rodrigo de Paul llegan al Hard Rock Stadium.
Foto: AFP.

La selección de Argentina enfrenta a Cabo Verde, desde la hora 19:00, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium en Miami. El equipo de Lionel Messi querrá cumplir con el amplio favoritismo que tiene a priori para avanzar a los octavos de final.

En tanto que los africanos, que compartieron grupo con la selección de Uruguay, intentará dar la gran sorpresa en la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos con el objetivo de eliminar a los vigentes campeones del mundo.

Argentina vs. Cabo Verde

Hora: 19:00.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Árbitro: Drew Fischer (CAN).
Asistentes: Michael Barwegen y Lyes Arfa (CAN).
Cuarto: Katia García (MEX).
Quinto: Sandra Ramírez (MEX).
VAR: Armando Villarreal (USA) e Ivan Bebek (CRO).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sinder Lopes Cabral; Kevin Lenini; Ryan Mendes, Laros Duarte, Deroy Duarte, Jovane Cabral; Nuno Da Costa. DT: Bubista.

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