Argentina vs. Cabo Verde en vivo por el Mundial 2026: Lionel Messi busca meter a la albiceleste en octavos

La selección de Argentina enfrenta a Cabo Verde, desde la hora 19:00, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium en Miami. El equipo de Lionel Messi querrá cumplir con el amplio favoritismo que tiene a priori para avanzar a los octavos de final.

En tanto que los africanos, que compartieron grupo con la selección de Uruguay, intentará dar la gran sorpresa en la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos con el objetivo de eliminar a los vigentes campeones del mundo.

Argentina vs. Cabo Verde

Hora: 19:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Drew Fischer (CAN).

Asistentes: Michael Barwegen y Lyes Arfa (CAN).

Cuarto: Katia García (MEX).

Quinto: Sandra Ramírez (MEX).

VAR: Armando Villarreal (USA) e Ivan Bebek (CRO).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sinder Lopes Cabral; Kevin Lenini; Ryan Mendes, Laros Duarte, Deroy Duarte, Jovane Cabral; Nuno Da Costa. DT: Bubista.