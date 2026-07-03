¡Tuyo! Gio González debutó con asistencia en el empate de River Plate 2-2 con Flamengo en el que jugó Arambarri

Mismos colores, mismo nombre, pero distinto contexto. Giovanni González nació futbolísticamente en River Plate —el de Uruguay, el Darsenero— y en este mercado de pases pasó a River Plate, pero el de Argentina, el Millonario. Con pocas horas en el plantel, el Chacho Coudet lo mandó a la cancha y él cumplió.

No era una tarea sencilla porque más allá de tratarse de un amistoso, enfrente estaba Flamengo con muchas de sus figuras, esas que todavía se ilusionan con pelear la Copa Libertadores tras el Mundial 2026. El lateral derecho uruguayo no solo fue titular y disputó 85 minutos, sino que además fue clave porque puso una asistencia.

En un encuentro que se saldó con empate 2-2 y que se disputó en el Estadio Algarve de Portugal, Sebastián Driussi puso los dos goles del equipo argentino y el segundo se gestó tras una gran jugada y una asistencia perfecta de Gio González que llegó al área rival y habilitó al delantero del Millonario.

¡QUÉ PRIMER TIEMPO! Luego de una gran jugada colectiva, Seba Driussi le rompió el arco a Rossi para el 2-2 de River ante Flamengo.



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González, que arribó a River Plate desde el Krasnodar de Rusia, no fue el único uruguayo que hizo su estreno en el equipo del Chacho Coudet, porque también ocupó un lugar en la mitad de la cancha Mauro Arambarri quien, luego de varias temporadas en España, abandonó Getafe para volver a Sudamérica y ponerse la banda roja.

El volante central compartió la mitad de la cancha con Fausto Vera y disputó 60 minutos antes de dejarle su lugar a Facundo González que pasó a ocupar ese lugar en el campo de juego en el amistoso que llevó a cabo River Plate previo al regreso de la actividad oficial que será el próximo 17 por Copa Argentina ante Aldosivi.

Mauro Arambarri celebra el gol de River Plate junto a Sebastián Driussi y Facundo Colidio. Foto: @RiverPlate.

De todas maneras, la buena actuación no alcanzó para quedarse con la victoria porque a los dos goles de Sebastián Driussi (1-0 y 2-2) se sumaron los de Samuel Lino y Bruno Henrique que habían dado vuelta el marcador de forma momentánea a favor de los dirigidos por Leonardo Jardim.