"Me voy porque yo quiero": Facundo Núñez, hermano de Carlos, sorprendió al dejar el fútbol profesional

El regreso del fútbol uruguayo, tras el parate por el Mundial 2026, está cada vez más cerca. Se fijó el partido atrasado entre Danubio y Juventud de Las Piedras y también la quinta jornada del Torneo Intermedio. Además, está en carrera el mercado de pases y dentro de él, hubo una noticia que llamó la atención porque involucra a uno de los equipos de Primera División.

Con contrato con Liverpool, el delantero Facundo Núñez tomó la decisión de abandonar el fútbol profesional. A sus 20 años, el atacante hermano de Carlos Núñez no continuará con la actividad y así lo confirmó a través de un mensaje en sus redes sociales: "Gracias a Dios puedo decir que yo dejé el fútbol".

"Y bueno pa los que no llegaron, por algo será. Yo llegué gracias a mí y me voy porque yo quiero", sentenció en un posteo a través de su cuenta de Instagram en el que se lo puede observar con la camiseta del equipo negriazul con el que disputó tres partidos.

Facundo Núñez y su publicación en redes sociales. Foto: Captura.

La carrera profesional de Facundo Núñez comenzó en 2020 cuando empezó a defender a Cerro Largo. En el Arachán llegó disputar 29 partidos en los que dio dos asistencias, pero tal vez el más importante fue el de su debut porque no solo marcaba sus primeros minutos en Primera, sino que además —al hacerlo con 15 años, un mes y 20 días— lo convirtió en el más joven en disputar una edición de Copa Sudamericana.

Tras ese pasaje por Cerro Largo le tocó la oportunidad de emigrar al exterior ya que firmó un contrato con Colorado Rapids de Estados Unidos. No llegó a debutar en le plantel principal del equipo de la MLS, pero si jugó en el segundo equipo con el que disputó un total de 14 encuentros marcando dos goles y dando dos asistencias.

Facundo Núñez celebrando un gol con la camiseta de Colorado Rapids. Foto: Instagram.

Tras su pasaje por el fútbol del exterior volvió a Uruguay, pero esta vez para defender a Liverpool. Sumó 120 minutos en tres partidos, dirigido por Joaquín Papa, siendo dos de ellos por el Torneo Apertura y otro por la Copa AUF Uruguay, aunque no marcó ni asistió.

Núñez incluso tuvo en determinado momento la chance de jugar en Nacional o al menos su nombre estuvo arriba de la mesa aunque —como le confesó a Ovación en una charla en marzo de 2024— “fue un problema entre mi anterior representante (Pablo Bentancur) y Nacional. A mí no me molestaba mostrarme en Tercera División”.