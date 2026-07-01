Leonardo Ramos recibió el alta médica tras varios días de internación pero no dirigirá a Danubio este domingo

Leonardo Ramos, actual director técnico de Danubio, recibió el alta médica tras varias días de internación luego de ser intervenido quirúrgicamente el 22 de junio por una afección cardíaca. El entrenador había sentido un fuerte dolor en el pecho por el que acudió al centro de atención médica el pasado 17 de junio y los doctores decidieron internarlo tras hallarle arterias bloqueadas. Tras la operación permaneció algunos días en CTI y posteriormente fue dado de alta.

Este fin de semana Danubio retomará el Torneo Intermedio con la fecha postergada ante Juventud de Las Piedras, encuentro que se disputará el domingo desde las 14 horas y en el que los jugadores franjeados serán dirigidos por el asistente técnico de Ramos, Gabriel Farcilli.

Según pudo saber Ovación, el entrenador de 56 años deseaba acudir este miércoles a la práctica para volver a compartir con sus jugadores pero lo convencieron de que no lo hiciera para completar su recuperación.

A su vez, comentaron que el DT pidió estar presente en Jardines del Hipódromo, dentro de una cabina para resguardarse del frío, durante el partido ante el pedrense, aunque para verlo desde afuera de la cancha.

Ramos, doble Campeón Uruguayo —con Danubio en 2013/14 y Peñarol en 2016/17—, tiene contrato hasta diciembre de este 2026 en lo que es su cuarta etapa en el equipo de Maroñas.

De 2012 a 2015 dirigió 86 partidos, consagrándose campeón en 2013/14. En 2016 regresó y permaneció por 20 partidos. La última experiencia fue en la pandemia: en 2020, cuando el equipo estaba muy comprometido para mantener la categoría, Ramos asumió el desafío de intentar salvarlo. No pudo, pero por más que tuvo ofertas para marcharse al exterior prefirió quedarse para devolverlo a Primera lo antes posible. Tras la disputa de la primera rueda del torneo de Segunda División, renunció.

En su regreso cayó 3-1 ante Deportivo Maldonado, actual líder de la Liga AUF Uruguaya, con Progreso 2-0 y empató sin goles ante Wanderers.

