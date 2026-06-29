La disputa por el arco: Alexis Martín Arias comenzó a entrenar con Nacional mientras Mejia regresa del Mundial

Alexis Martín Arias era titular y pieza clave de Cerro Porteño, de hecho, tenía contrato vigente hasta diciembre. Jorge Bava estaba al tanto pero igual decidió llamarlo para que, después de haberlo dirigido en Paraguay, reforzara el arco de Nacional. Tras tomar la decisión de prescindir de Ignacio Suárez y con Luis Mejía en el Mundial, el entrenador fue en busca del argentino nacionalizado paraguayo al que conoce muy bien. Esto influyó para el que arquero de 33 años resignara más de 300.000 dólares para rescindir su contrato y firmar con el tricolor hasta diciembre de 2028.

Ayer Nacional le dio la bienvenida a uno de los tres refuerzos de cara a la segunda parte del Intermedio y el Clausura, y Arias fue el primero de las tres altas en ser oficializado, aunque el tricolor también cerró al defensor Francisco Calvo y el volante Bruno Zuculini.

Alexis Martín Arias y Ricardo Vairo. Foto: Nacional.

“Con 1,85 metros de altura, experiencia internacional y recorrido en ligas competitivas del continente, el nuevo golero tricolor se suma al plantel principal para afrontar los próximos desafíos deportivos del club”, escribió el club en el comunicado oficial, para luego compartir la primera foto del golero entrenando con la indumentaria tricolor.

Arias, que había llegado a Cerro Porteño en condición de libre, fue una pieza fija en el Ciclón de Jorge Bava que se consagró campeón del Torneo Clausura y de la Supercopa Paraguay 2025. El entrenador lo dirigió en 18 encuentros donde mantuvo la valla invicta en 11 ocasiones y solo recibió nueve goles.

Viene de ser elegido como el mejor arquero de la liga paraguaya en la temporada pasada y en 2026 completó 25 partidos, entre Libertadores y la liga local, logrando 13 vallas invictas y habiendo recibido 19 goles.

Se formó en Gimnasia y Esgrima La Plata y, antes de llegar a Cerro Porteño en 2024 -se va con 72 partidos, 35 vallas en cero-, defendió el arco de Unión La Calera y O’Higgins de Chile y Argentinos Juniors.

"Lo único que les puedo decir a los hinchas es que me voy a brindar al máximo para defender esta camiseta, y después obviamente la gente quiere que el arquero ataje, así que vamos a intentar obviamente hacer lo mejor posible, pero el trabajo, el esfuerzo y el profesionalismo siempre van a estar", expresó en su arribo ante los micrófonos de El Espectador Deportes.

Competirá por el puesto con Luis Mejía que el sábado se despidió del Mundial sin sumar minutos, luego de que Panamá cayera ante Croacia, Ghana e Inglaterra, sabiendo que se viene el primer encuentro por la Copa Sudamericana ante Tigre, el próximo 21 de julio (19:00).

Luis Mejía con los colores de la selección de Panamá. Foto: Instagram.

El panameño de 35 años le saca ocho centímetros de ventaja en altura y, a diferencia de Arias, tiene como pie hábil el izquierdo. En 2026 Mejía atajó durante 18 partidos, recibió 20 goles y mantuvo el arco en cero durante seis ocasiones.