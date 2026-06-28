Peñarol en el mercado: la incorporación que se suma este lunes y el jugador que esperan llegue a Montevideo

La semana de trabajos de Peñarol se cerró ayer con la última sesión de entrenamientos en la que los jugadores continúan afinando desde todo punto de vista de cara a la segunda parte de una temporada en la que el Mirasol solo tendrá actividad local.

Y mientras tanto, Diego Aguirre espera por la llegada de los refuerzos que pidió y uno de ellos es Franco Romero, quien según pudo saber Ovación, en las últimas horas se hizo la revisión médica que superó de manera satisfactoria por lo que se espera que este lunes firme su contrato —deberá rescindir con Montevideo City Torque— y se sume al plantel que iniciará una nueva semana de trabajos en este parate por el Mundial 2026.

“Se hizo la revisión médica y no hubo problemas así que en breve se va a firmar el contrato para que se pueda integrar a los entrenamientos, pero antes tiene que rescindir con Torque porque aún tiene contrato con ellos”, dijo a Ovación una fuente aurinegra consultada por la llegada del defensor de 31 años que había comenzado la temporada en el Ciudadano tras su paso por Sporting Cristal de Perú. Antes, durante las temporadas 2023 y 2024 el zaguero nacido en Sarandí del Yi había defendido a Nacional.

Por otra parte, Diego Aguirre aguarda por otras novedades en el mercado y según confiaron desde Argentina a Ovación, el atacante Leonel Jaime (19 años) llegaría este lunes a Montevideo para incorporarse a Peñarol a préstamo —sin cargo y sin opción a compra— por un año desde River Plate.

Franco Romero de Montevideo City Torque en el partido ante Liverpool por el Apertura. Foto: MCT

Según confiaron fuentes del Carbonero, aún restan algunos detalles en la redacción del contrato que unirá al atacante nacido en Tigre con Peñarol, pero se estima que en las próximas horas se solucionen para que el futbolista pueda emprender el viaje hacia la capital de Uruguay, pasar por la revisión médica, estampar su firma y luego sumarse al plantel.

Cabe recordar que aún no se llegó a un acuerdo con la vuelta de Jonathan Rodríguez, quien ya se hizo estudios y desde el club dijeron a Ovación que no arrojaron resultados negativos que impidan su contratación, aunque todavía resta acordar lo económico con el representante y el futbolista floridense.

Además, se continúa negociando con Matías Arezo por su salario para luego confirmar la opción de compra y el club apuesta por la llegada de un lateral izquierdo, un volante ofensivo y un delantero si se va Facundo Batista, cuyo pase a Lanús se cayó en las últimas horas tras no llegar a un acuerdo con el granate.