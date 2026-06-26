Matías González dejó Peñarol y habló de Aguirre: “Fue confuso, me decía que estaba bien y no me dio la chance”

Matías González tomó la decisión de ponerle punto final a su etapa en Peñarol, ya que rescindió su vínculo con el club Mirasol. “La decisión de rescindir fue personal y en conjunto con mi representante (Edgardo Lasalvia) y no del club”, marcó.

El defensor de 23 años detalló que resolvió esto en busca de continuidad. “Sabiendo que si me quedaba en el club no iba a tener minutos”, apuntó en diálogo con el programa Los titulares en Carve Deportiva.

González, que puede jugar tanto de central como lateral derecho, tan solo disputó seis partidos en el primer semestre del año con la camiseta Mirasol (cinco por el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y el restante por la Copa Libertadores) y eso lo llevó a pensar en su futuro. “(Rescindí) más que nada por el hecho de perder seis meses, de tener rodaje y ahora a recuperar los minutos perdidos, pero el fútbol es así”, enfatizó.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol. Foto: Darwin Borrelli.

A la hora de hablar sobre el entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, dijo que “fue todo muy confuso” su relación laboral con él. “Yo entrenaba bien, el técnico me decía que entrenaba bien, me decía que me veía bien cuando ingresaba en cancha, pero nunca terminé de entender porque me decía que estaba bien y no me dio la oportunidad”, señaló.

“Si una persona te dice una cosa cuatro veces y hace lo contrario. Te lleva a pensar y notar otras coas y te vas poniendo los cargadores, pero el fútbol es así y esto puede pasar”, comentó González sobre su trato con Aguirre.

Sus posibilidades

Matías González. Foto: Ignacio Sánchez.

Ya Peñarol forma parte del pasado en la vida futbolística de Matías González y ahora el defensor busca nuevo horizontes para su carrera como futbolista profesional. “Estamos en una situación de esperar algo de afuera y los clubes que se comunicaron conmigo les dije que si me quedaba en Uruguay iba a jugar en Danubio, un club que aprecio un momento”, sostuvo.

El defensor manifestó que tuvo llamados de algunos equipos para contar con sus servicios y uno de ellos fue el conjunto de la Curva de Maroñas. Fue uno de los cuatro equipos que se comunicó conmigo. En parte fue Gustavo Matosas (director deportivo del club), el presidente (Tabaré Fierro) y todo el conjunto y la entidad de Danubio”, esgrimió.

Cabe recordar que la temporada pasada González disputó un total de 26 partidos con la camiseta del conjunto de la Curva de Maroñas donde marcó tres goles, brindó tres asistencias y recibió siete amarillas.