Arévalo Ríos sobre Uruguay: “No sé cómo están con Bielsa, pero tienen que tirar para el mismo lado; es matar o morir"

Egidio Arévalo Ríos es palabra autorizada para hablar sobre la selección de Uruguay. El Cacha, que disputó dos Mundiales con la Celeste (Sudáfrica 2010, donde consiguió el cuarto puesto, y Brasil 2014) y ganó la Copa América 2011 en Argentina, habló sobre lo que es el encuentro clave que tendrá la Celeste este viernes ante España, desde la hora 21:00, en Guadalajara por la Copa del Mundo 2026. “Es a matar o morir”, le confesó a Ovación.

Esto porque Uruguay sabe que no puede perder ante el vigente campeón de la Eurocopa por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026 para soñar con avanzar a los dieciseisavos de final. “Es un partido importantísimo”, enfatizó el exjugador de la selección uruguaya.

“Espero que se hayan hablado todo y que saquen el extra para que podamos ganar”, marcó Arévalo Ríos, quien hace casi 20 años que está instalado en México y vino con su familia a alentar al equipo que dirige técnicamente Marcelo Bielsa. “Tenemos que salir a proponer desde un principio y aprovechar las situaciones que tengamos y jugar en conjunto”, narró.

Marcelo Bielsa una vez que finalizó el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Ante la pregunta sobre si a esta selección le falta un Arévalo Ríos, el Cacha contestó con una sonrisa: “Es otro proceso, otros jugadores que llevan varios años juntos y queremos que salga todo bien. Seguiremos apoyando y alentando”.

“Lo importante es que estén unido como grupo, en estas situaciones lo importante es el grupo. No sé cómo están con el entrenador (Marcelo Bielsa), pero lo importante es que todos tiren para el mismo lado. Que salgan a ganar y a proponer”, aseveró el campeón de América con la selección uruguaya.

A su vez, Arévalo Ríos dejó en claro que asistirá al partido ante el combinado europeo para alentar a la selección de Uruguay que irá en busca de puntos clave en su afán de poder meterse en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Ronald Araujo irá al banco de los suplentes ante España

Ronald Araújo y Darwin Núñez en la previa del partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

Según supo Ovación, Ronald Araujo integrará el banco de los suplentes del combinado celeste de cara al duelo decisivo ante España, el rival más complejo del grupo por calidad de jugadores y el rendimiento que ha mostrado a lo largo del último tiempo.

Esto fue conversado entre el entrenador y el defensor, ya que el propio futbolista quiere estar a toda costa para este encuentro trascendental que tiene la selección uruguaya en sus aspiraciones de continuar en la Copa del Mundo.

Asimismo, es poco probable que el futbolista de 27 años pueda tener minutos debido a que aún se recupera del pequeño desgarro que padeció previo al viaje con la delegación uruguaya rumbo a Playa del Carmen, lugar donde hace base de cara a la cita mundialista.