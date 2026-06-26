Ronald Araujo irá al banco de los suplentes de Uruguay para el partido decisivo ante España por el Mundial 2026

La selección de Uruguay tiene en claro que no hay mañana. Sabe que se la juega toda esta noche ante España, desde la hora 21:00, en el Estadio Akron de Guadalajara por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. Es por esto que el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Bielsa y los jugadores lo entienden así y, por ende, Ronald Araujo estará en el banco de los suplentes ante los vigentes campeones de la Eurocopa.

Tras el duro 2-2 ante Cabo Verde, el propio director técnico argentino se encargó de establecer que tanto Araujo como Giorgian de Arrascaeta, ambos con temas físicos, no estarían a la orden para el último encuentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos.

Sin embargo, según supo Ovación, el defensor y capitán del Barcelona integrará el banco de los suplentes del combinado celeste de cara al duelo decisivo ante España, el rival más complejo del grupo por calidad de jugadores y el rendimiento que ha mostrado a lo largo del último tiempo.

Esto fue conversado entre el entrenador y el defensor, ya que el propio futbolista quiere estar a toda costa para este encuentro trascendental que tiene la selección uruguaya en sus aspiraciones de continuar en la Copa del Mundo.

Asimismo, es poco probable que el futbolista de 27 años pueda tener minutos debido a que aún se recupera del pequeño desgarro que padeció previo al viaje con la delegación uruguaya rumbo a Playa del Carmen, lugar donde hace base de cara a la cita mundialista.

La lesión que sufrió el oriundo de Rivera se dio el pasado 7 de junio. Lo que llevó a que el propio Araujo decidiera irse a Madrid, España, a someterse a un tratamiento especial con el fin de poder estar lo antes posible a la orden de Bielsa para el Mundial 2026.

Los números de Ronald Araujo en la selección uruguaya

Federico Valverde y Ronald Araujo en la previa del partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026. Foto: AFP.

Ronald Araujo lleva disputados un total de 27 encuentros con la camiseta de la selección de Uruguay donde cosechó 15 victorias, seis empates y seis derrotas y convirtió un gol.

Cabe destacar que el defensor del Barcelona integra su segunda lista que participar en un Mundial. El primero se dio en Qatar 2022, aunque no llegó a sumar minutos debido a una lesión que había sufrido una lesión muscular.

Los números de la última temporada de Ronald Araujo

Ronald Araujo celebra el título de Barcelona en la Liga de España. Foto: EFE.

A nivel de clubes, Ronald Araujo disputó 38 partidos con la camiseta de Barcelona, en los que sumó 1.615 minutos y marcó cuatro goles. Cabe recordar que a principios de 2026, el zaguero se tomó una licencia de algunas semanas luego de atravesar un proceso personal donde decidió hacer énfasis en su salud mental, tras sufrir ansiedad y depresión.

“Aprendí muchísimo de todo lo que me pasó. Fue muy valiente poder decir: ‘Algo me está pasando’. El parar, reconocerlo y trabajarlo. Hoy me siento mejor persona y eso adentro de la cancha se nota. Estoy con ganas”, admitió en su regreso.

A nivel de selección, en la última temporada Araujo disputó tres partidos ya que no fue convocado para los amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán, mientras que fue suplente ante México. Luego disputó los 90 minutos frente a Estados Unidos, todo el partido ante Inglaterra y medio tiempo frente a Argelia.