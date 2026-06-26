Uruguay enfrenta a España en un partido clave pensando en seguir en el Mundial 2026: hora y dónde verlo

Uruguay tiene que jugar un partido inteligente. Eso para aspirar a tener la posibilidad de un resultado positivo contra España, una de las selecciones que sin dudas es candidata a ganar el Mundial 2026 y la selección más fuerte que tenemos en el Grupo H. La realidad es que todo hace indicar que Marcelo Bielsa repetirá el equipo que empató 2-2 ante Cabo Verde, pero se necesita más de las individualidades, del colectivo y también del entrenador en la toma de decisiones.

Uruguay sabe que tiene que ganar para clasificar, que puede empatar pero que no le asegurará la clasificación teniendo en cuenta cómo viene el desenlace de los otros grupos y ni que hablar que perdiendo se despedirá -por segundo Mundial consecutivo- del certamen en fase de grupos.

La realidad es que Uruguay se va a enfrentar a un equipo que viene de menos a más en el campeonato, que mostró su potencia ofensiva en el último encuentro ante Arabia Saudita y que es un equipo que busca realizar constantemente presión alta, de hecho de la presión que realiza el 50% la hace en el tramo final del campo de juego, en la salida de los rivales. Uruguay no se puede dar el lujo de tener errores no forzados como en los dos primeros partidos, en la pérdida de toma de la marca de Rodrigo Bentancur ante Arabia, en la jugada del tiro libre donde la barrera se abre o el desacierto en las decisiones de Mathías Olivera y Fernando Muslera en el segundo gol frente a Cabo Verde.

Maximiliano Araújo celebra su gol para el empate de Uruguay frente a Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

Uruguay debe saber que tiene que realizar un partido largo, no puede recibir un gol en los primeros minutos y tiene que intentar por lo menos ponerse metas a corto plazo: terminar el primer corte antes de la pausa de hidratación con el arco en cero, intentar terminar el primer tiempo con el mismo objetivo y estar más cercano -por lo menos- a una victoria, teniendo en cuenta que va a ser fundamental el contragolpe y las transiciones de defensa a ataque y ahí se va a necesitar de la lucidez de los extremos, de Agustín Canobbio, de Maxi Araújo y la efectividad de los punteros, el centrodelantero y la capacidad de remate de Federico Valverde, en algo de lo que se habló mucho entre los colegas españoles en el entrenamiento, teniendo en cuenta la virtud del Pajarito en ese tipo de incidencias.

Uruguay sabe que va a tener un partido donde no contará con la enorme cantidad de chances de gol que tuvo contra Arabia Saudita, que tampoco va a tener la libertad para jugar que tuvo en algunos pasajes del partido y algunos pasajes mínimos ante Cabo Verde, pero sabe que tendrá que crecer en lo colectivo, para intentar realizar dos bloques en pocos metros para que sea difícil para España penetrar y que Uruguay esté más cerca de un resultado positivo.

Hay que tener precaución porque España no solo a nivel colectivo se lo nota un equipo aceitado, sino que también es un equipo que tiene individualidades desequilibrantes, empezando por Lamine Yamal, siguiendo por Mikel Oyarzabal, con las virtudes de la mitad de cancha con Pedri y con Gavi y un montón de jugadores más como los laterales Porro y Cucurella que van muchísimo al ataque. España ha recibido muy pocas chances de gol en contra en estos dos primeros partidos, por lo que si Uruguay no está efectivo va a estar muy lejos de lograr un triunfo. Uruguay no puede cometer errores, pero debe crecer mucho en las individualidades, creersela, saber que tiene futbolistas que juegan al primer nivel y tiene la posibilidad de poder vencer a esta selección española.

Ya lo dijo José Gervasio Artigas: “Nada podemos esperar sino de nosotros mismos” y más allá de la calculadora, Uruguay dependerá de sí para seguir en el Mundial.

Uruguay vs. España

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte; Agustín Canobbio, Federico Viñas, Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Hora: 21:00

Estadio: Akron (Guadalajara, México)

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Paramount+, Canal 5, AntelTV y Disney+

Árbitro: Ismail Elfath (USA)

Asistentes: Corey Parker y Kyle Atkins (USA)

Cuarto árbitro: Juan Calderón (CRC)

Quinto árbitro: Juan Carlos Mora (CRC)

VAR: Tatiana Guzman (NIC), Armando Villarreal (USA) y Khamis Al Marri (QAT)