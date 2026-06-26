Marcelo Bielsa previo a Uruguay-España, "una final" para la Celeste: el apoyo a Muslera y cómo marcar a Yamal

Enviados a Guadalajara, México

Poco menos de 24 horas antes del partido clave que Uruguay disputará ante España, el que habló fue Marcelo Bielsa. El entrenador de la Celeste atendió a la prensa desde la sala de conferencias del Akron Stadium de Guadalajara donde se disputará el encuentro este viernes desde las 21:00 en el marco del Mundial 2026.

El presente deportivo del plantel de Uruguay marca que está obligado —al menos— a empatar para mantener la ilusión de clasificar a los dieciseisavos de final, lo que se asegurará en caso de ganar y que no podrá alcanzar si sufre una derrota ante La Furia Roja.

¿Cómo encara el partido y si podría jugar José María Giménez?

Giménez siempre es una referencia en Uruguay y para los rivales también por lo cual la hipótesis que plantea tiene sustento. Lo encaro como una final donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada pelota va a ser máxima.

¿Con qué se ilusiona el hincha de cara al partido con España?

Usted da por sentado que lo que vivió no permite expectativa positiva y no comparto ese punto de vista. Es un equipo que contra Arabia creó 15 situaciones de gol y contra Cabo Verde, que venía de empatarle a España, creó el doble de situaciones que su rival, mereció ganar el partido y los dos goles que obtuvo el rival no fueron por capacidad de desequilibro del rival por lo cual hay dos lecturas: que dos puntos de seis desilusionan y la otra que los matices me permiten creer que vamos a competir.

¿Qué tiene que mostrar el equipo para que se vea representado por lo que ve?

Lo que hemos intentado siempre. No desconozco que en el partido con Arabia concedimos un tiempo, tampoco que en el partido con Cabo Verde tuvimos altibajos. Lo que aspiro es que el perfil que queremos que tenga el equipo que es dinámica, recuperación rápido, podamos conseguirla ante un rival que es decididamente superior a los dos que enfrentamos.

👉 Marcelo Bielsa en conferencia de prensa: Desde los elogios a José María Giménez hasta el porque Uruguay puede competir en el partido ante España.



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¿Cómo está el plantel desde lo físico?

En los dos partidos anteriores, las diferencias en el rendimiento físico entre Uruguay y sus rivales fue muy amplia a favor nuestro. Guillermo Varela, por precaución, recibió cargas de trabajo más leves que los compañeros, pero la sensación es que el rendimiento físico no es un obstáculo.

La valoración de Luis de la Fuente tras la interacción entre ambos

Mi respuesta va enfocar lo que ha demostrado De la Fuente como entrenador en sus experiencias en la elite referido a que tuvimos contactos donde aparentemente podría haberle transmitido ideas. El fútbol exquisito que consiguió con España, el abanico de aspectos que tiene su gestión al frente de la selección son relevantes y por supuesto que no representan mi estilo porque es un fútbol mucho más bonito que el que yo logré con mi equipo y creo que la realidad que ha conseguido a través de la selección española es admirable.

¿Cómo le cayó al grupo que se hable de "falta de rebeldía"?

La localía interpretada en función hacia donde se vuelcan los espectadores, no es que la menosvalore, pero no estaríamos en condiciones de jugar un partido de esta trascendencia si este aspecto es decisivo. El concepto de rebeldía yo no lo percibí en ninguno de los dos partidos. Hay cosas que no puedo negar que no sucedieron, la pausa que necesitamos cuando recibimos un gol para recomponer la actitud ideal para intentar revertir quedó reflejada, pero son aspectos que hemos tratado de corregir, no creo que merezca la calificación de que Uruguay es un equipo que no se rebela.

¿Qué aspectos debe cuidar Uruguay y cómo se planea marcar a Yamal?

El juego de España es asociativo. La creación tiene una atención prioritaria en cuanto a las facetas de su juego, por lo cual habrá que defender y no será sencillo, pero una de las mejores formas de hacerlo es lograr que el rival disponga de menos tiempo del balón y vamos a tratar de que suceda. Yamal es un jugador desequilibrante, habrá pleitos con el futbolista que lo enfrente por el lugar del campo donde actúa él y quien se le oponga y también habrá ayudas de jugadores que estando por el sector colaboren a opacarlo.

¿Uruguay puede opacar a España?

Nosotros vamos a hacer lo que creemos mejor para establecer diferencias a favor nuestras. Después eso puede que lo consigamos o puede que juguemos el partido que no queremos jugar. Si a un rival como España el proyecto es quitarle la pelota frente al área nuestra o permitirle jugar o tener una posesión alta en porcentaje, todo eso es a favor de ellos. Si nos toca pasar por eso, que no es nuestra intención, sabemos que es un tipo de partido que sea cual sea el rival, uno tiene que estar preparado para absorverlo, sabiendo que cuanto más calificado es el rival, más aumenta la dificultad.

¿Tuvo una charla con Fernando Muslera y cuáles son los elementos para que siga siendo titular?

No hablé especialmente con él. Hay una parte de su actuación que todos hemos visto, pero es un arquero con una enorme experiencia y con muchísima personalidad y la llegada a la selección se produce en el marco de un momento deportivo muy bueno que desarrollo en Estudiantes.

