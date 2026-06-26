La selección de Uruguay llegó a Guadalajara entre cánticos de: "Cueste lo que cueste, tenemos que ganar"

"Que mañana cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar", retumbó fuerte en las puertas del Hotel Hilton de Guadalajara en la tarde-noche de este jueves, cuando llegó la selección de Uruguay para alojarse en la previa del partido decisivo que juega este viernes frente a España, por la tercera y última fecha del grupo H del Mundial 2026.

Sobre las últimas horas de la jornada, los futbolistas arribaron junto a parte de la delegación desde Playa del Carmen, donde a primera hora de este jueves entrenaron con el probable 11 inicial que enfrentará a los españoles. Según lo que dispuso Marcelo Bielsa sobre el campo de entrenamiento: sin cambios respecto al 11 que salió a jugar contra Cabo Verde.

En las afueras del hotel había un grupo de Mariachis que entonó alguna canción previo y posterior a a llegada del ómnibus, y también más de un centenar de hinchas celestes que transmitieron gritos de aliento y buena energía a un plantel que viene con la capa caída luego de los dos empates que lo dejó sin margen de error para seguir en competencia.

"Ponga huevo, huevo la Celeste, ponga huevo, huevo sin cesar, que mañana cueste lo que cueste, que mañana tenemos que ganar", cantaron entre otras cosas el numeroso grupo de aficionados de la selección uruguaya, mientras los jugadores iban bajando del vehículo.

Conforme fueron bajando, el plantel entero frenó su curso y se paró a mirar y escuchar a los hinchas durante unos dos minutos. Luego saludaron y agradecieron desde lejos, con gestos y aplausos, e ingresaron al hotel por la entrada trasera.