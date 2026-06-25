España va con todo frente a Uruguay: así fue su último entrenamiento previo a la última fecha del Grupo H

Enviado a Guadalajara, México.

España practicó en el Sports Arena, un centro de entrenamiento que tiene varias canchas sintéticas y una cancha de césped natural en excelentes condiciones, donde el equipo de Luis de la Fuente prepara el partido frente a Uruguay por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026 donde buscará asegurar su clasificación como primero del grupo, para enfrentar a Argelia o Austria en dieciseisavos de final.

A diferencia de otras selecciones, llamó la atención la cantidad de medios —muchos internacionales— en el entrenamiento. Cientos de periodistas y fotógrafos se hicieron presentes en Guadalajara.

Este tuvo previo a su inicio un sentido minuto de silencio de los jugadores e integrantes del cuerpo técnico por las personas afectadas por el terremoto que se vivió en las últimas horas en Venezuela.

En la práctica abierta a la prensa se pudo ver a un equipo con un buen clima, reinaron las bromas y se llevó a cabo un extenso "monito". En cuanto al equipo se prevee que de la Fuente repita el equipo que goleó a Arabia Saudita: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena. Algún medio maneja que este último no vaya de arranque. Recordar que en su etapa en el Villarreal, Baena tuvo un recordado cruce con Federico Valverde y que en cada enfrentamiento entre ambos existen fuertes roces.

Nico Williams junto a Lamine Yamal en el entrenamiento de España previo al partido frente a Uruguay en Guadalajara por el Mundial 2026. Foto: Mateo Vázquez.

España no cuida absolutamente nada, va con todo para jugar con Uruguay. Yamal, que jugó 60 minutos frente a la selección de Medio Oriente y que llegó al Mundial entre algodones por una lesión en el bíceps femoral, sería titular. Nico Williams que tuvo una lesión en el muslo en la previa al torneo va a estar en el banco de suplentes, luego de haber jugado 30 minutos en la segunda fecha.

En España no se habla del empate, quieren ganar, hacerse fuertes y transmitirle a todas las selecciones que quieren ser campeones de este Mundial.