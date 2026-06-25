Última práctica de Uruguay previo a España: sin cambios respecto al 11 ante Cabo Verde y el regreso de Varela

La selección uruguaya realizó este jueves su último entrenamiento en el Hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, en México, de cara al partido de este viernes contra España (a partir de la hora 21 de Uruguay), donde la Celeste sabe que tiene que sacar un punto al menos como para poder aspirar a la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Durante los 15 minutos que la FIFA permite el ingreso de la prensa a los entrenamientos, la novedad pasó por el regreso de Guillermo Varela, que no había entrenado junto a sus compañeros en los últimos tres días. Como informó Ovación esta mañana, fuentes de la interna de la selección uruguaya habían explicado que el lateral derecho no tendría dificultades para ser titular en el próximo partido de la Copa del Mundo y que su ausencia se debía a un cansancio acumulado, por lo que no se lo quería arriesgar para no lesionarlo.

Además, se pudo observar que el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, paró los mismos once jugadores que fueron titulares ante Cabo Verde el pasado domingo, lo que llevaría a repetir la oncena con Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, Sebasitán Cáceres, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria en el fondo, los tres volantes con Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde y los atacantes con la presencia de Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio y Federico Viñas.

Itinerario de Uruguay para este jueves

Cierre de Guillermo Varela en el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026. Foto: AFP

Después de este entrenamiento, que fue el último previo al partido ante España, la selección uruguaya tiene previsto partir desde el aeropuerto de Cancún, sobre las 14:00 de Playa del Carmen (16:00 de Uruguay), con rumbo hacia Guadalajara. El vuelo demora aproximadamente dos horas cincuenta minutos, pero hay que tener en cuenta que esta ciudad posee una diferencia horaria de tres horas menos respecto a Uruguay.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa de la selección de Uruguay en el Mundial 2026. Foto: Juan Pablo Romero.

Posterior a eso se hospedarán en el Hotel Hilton y Marcelo Bielsa, junto a un jugador, darán la conferencia de prensa obligatoria previo al partido, sobre las 18:45 locales, es decir, desde la hora 21:45 de Uruguay,