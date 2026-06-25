Por tercer día consecutivo Guillermo Varela no entrenó igual que sus compañeros; en Uruguay insisten que jugará

Este miércoles la selección uruguaya entrenó a puertas cerradas en el Hotel Fairmont Mayakoba de Playa del Carmen, en México, a la espera del trascendental partido de este viernes contra España (a partir de la hora 21 de Uruguay), donde la Celeste sabe que tiene que sacar un punto al menos como para poder aspirar a la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026.

La noticia, además de que, según supo Ovación, Marcelo Bielsa no paró el equipo, más allá de que hizo algún trabajo táctico, pasó por una nueva ausencia de Guillermo Varela en los movimientos. Al menos, el lateral de Flamengo no trabajó a la par que el resto de sus compañeros, teniendo en cuenta que desde la interna de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), informaron a Ovación de que se trata de un cansancio acumulado, por lo que no quieren arriesgar para no lesionarlo.

Más allá de esta situación en la que el AUF refleja que no tiene ningún tipo de dificultad física, la realidad es que sorprende que, por tercer día consecutivo de entrenamientos, después de lo que fue el empate contra Cabo Cabo por 2 a 2, el lateral no entrenó a la par que sus compañeros, ni lunes, ni martes, ni tampoco en la jornada del miércoles, más allá que el lunes fueron trabajos regenerativos de los titulares.

Según confiaron a Ovación fuentes de la interna de la selección uruguaya, pese a esta situación en cuanto a los entrenamientos, se insistió en que Guillermo Varela no tendrá dificultades para ser titular en el próximo partido del Mundial, cita que podría marcar un mojón en la Celeste por lo que se está jugando.

Jugadores de Uruguay en un entrenamiento en Playa del Carmen en el Mundial 2026. Foto: Mateo Vázquez.

En cuanto al resto del equipo para enfrentar a España, es difícil de descifrar al no haberlo pararlo, pero habría muy pocas variantes, incluso existe la posibilidad de que no hayan cambios, en relación al partido contra los africanos. Podría mantenerse la línea final con Varela, Cáceres, Olivera y Sanabria, los tres volantes con Ugarte, Bentancur y Valverde y los delanteros con Araújo, Canobbio y Viñas.