Mucho hermetismo en la selección uruguaya: Marcelo Bielsa no paró el equipo y las dudas crecen

Enviados a Guadalajara, México

Inesperadamente, Marcelo Bielsa no trabajó con el equipo titular este miércoles por la tarde en la cancha del Hotel Fairmont Mayakoba más allá de lo que se presumía en la previa.

Bajo una ola de calor en Playa del Carmen, la selección practicó a puertas cerradas y, si bien se llevaron adelante ejercicios tácticos, no hubo una oncena. El partido contra España será este viernes a las 21:00 horas de Uruguay (hora 18:00 local de Guadalajara).

Según pudo saber Ovación con fuentes de la selección de Uruguay, Bielsa no puso un equipo y lo hará este jueves por la mañana, apenas un día y medio antes del partido clave contra los europeos, selección a la que Uruguay no le ha podido ganar en los Mundiales.

En cuanto a las principales interrogantes, y más allá de especulaciones periodísticas, a esta altura son tres las dudas: una es en el arco, donde pese a los últimos rendimientos Fernando Muslera igualmente tiene la prioridad del entrenador por sobre Sergio Rochet según la opinión del DT rosarino.

La segunda duda es si ingresa José Maria Giménez por Juan Manuel Sanabria, pasando Mathias Olivera al lateral izquierdo.

La tercera duda es quién será el centrodelantero. Federico Viñas es un jugador en el que el entrenador confía mucho, pero las características de Darwin Núñez, de velocidad y explosión para aprovechar los contragolpes, aparecen como ideales para el duelo contra los españoles.