Práctica de Uruguay en México: crece la chance de Josema Giménez y situación incierta de Guillermo Varela

Enviados a Playa del Carmen, México

En unos nuevos 15 minutos de entrenamiento abiertos a la prensa, donde volvió a decir presente Ovación, la selección uruguaya realizó los primeros movimientos de un nuevo entrenamiento de cara al juego de este viernes ante España. Ese día, desde las 21:00, será la última presentación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, en el que necesita sumar para depender de sí mism.

Bajo el calor intenso de la mañana en Playa del Carmen, nuevamente en el hotel Fairmont, en Mayakoba, los medios fueron testigos del trabajo de los arqueros con el entrenador Enzo Ferrari y el de los suplentes realizando ejercicios precompetitivos previo a un entrenamiento que va a tener mucho de pelota, con algunos trabajos en cancha. Además, al resto del plantel se lo pudo ver los titulares trabajando nuevamente en el gimnasio.

Fernando Muslera y Santiago Mele en el entrenamiento de Uruguay de este martes. Foto: Mateo Vázquez.

Al momento de retirarse, después de los 15 minutos oficiales que FIFA permite a la prensa, llegó Marcelo Bielsa en un carrito de golf, como habitualmente hace. Sus asistentes, tanto Pablo Quiroga como Diego Reyes, habían llegado unos minutos antes a la práctica.

De igual forma que en la jornada del lunes, este martes, no se vio a Guillermo Varela entre los presentes, aunque existe la posibilidad de que sea porque se encontraba en otro sector del complejo, al que los periodistas no poseen acceso.

La posibilidad de que José María Giménez sea titular

Teniendo en cuenta la magnitud del partido del próximo viernes, donde Uruguay va a buscar la clasificación a los dieciseisavos de final, es probable que Marcelo Bielsa realice algunas variantes.

La Celeste necesita sumar, ya que perdiendo complica ostensiblemente sus posibilidades de clasificar. Es por ello que no es de extrañar que José María Giménez se meta en el equipo titular.

En ese caso, se abren dos posibilidades: que entre en lugar de Juan Manuel Sanabia y que Mathías Olivera pase al lateral izquierdo o, que ingrese a jugar como tercer central junto con Sebastián Cáceres y Olivera, dejando dos carrileros por afuera.

En ese último escenario, perfectamente pueden ser Varela y Sanabria o Maxi Araujo, abriendo la posibilidad a un nuevo ingreso en ofensiva, en lugar del extremo, si es que el exjugador de Wanderers va a oficiar como carrilero.

De todas maneras, no son opciones que se hayan ensayado en la práctica de este martes. Sí será clave el entrenamiento este miércoles, considerando que va a ser a puertas cerradas y que Bielsa va a parar el equipo.

Jugadores de la selección uruguaya en el entrenamiento de este martes. Foto: Mateo Vázquez.

El jueves el entrenamiento matutino en Mayakoba volverá a tener apertura de 15 minutos y está confirmado que la selección viaje a Guadalajara —aproximadamente dos horas y 50 minutos de viaje— ese día. Al llegar, desde las 20:45 horas de Uruguay y en el estadio donde enfrentará a España, los protagonistas hablarán con la prensa.

Árbitros confirmados

El estadounidense Ismail Elfath ejercerá como árbitro principal para el partido de la última jornada del Grupo H del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos que enfrentará el 26 de junio a Uruguay y España en la ciudad mexicana de Guadalajara.

Sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins ejercerán de asistentes en las bandas, mientras que los costarricenses Juan Calderon y Juan Carlos Mora ejercerán como cuarto árbitro y árbitro asistente reserva, respectivamente.