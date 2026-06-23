Árbitros de Uruguay-España: el juez será Ismail Elfath, de 44 años y parte del equipo que arbitró la final de Qatar

El estadounidense Ismail Elfath ejercerá como árbitro principal para el partido de la última jornada del Grupo H del Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos que enfrentará el 26 de junio a Uruguay y España en la ciudad mexicana de Guadalajara, desde las 21 horas.

En este partido ambas selecciones se disputarán su presencia en los dieciseisavos de final. A España le vale incluso con un empate para certificar su clasificación, al liderar el grupo con cuatro puntos, mientras que la Celeste, con dos, necesita sumar para no depender de otras selecciones para estar entre los ocho mejores terceros, supuesto que afrontaría con una puntuación baja.

Fernando Muslera, arquero de la selección de Uruguay, tras el partido ante Cabo Verde. Foto: LARS BARON/AFP fotos.

Este encuentro será el segundo que el colegiado estadounidense dirija en este Mundial, ya que fue designado también para el Países Bajos-Japón que finalizó con empate 2-2 en el marcador.

Nacido en Casablanca (Marruecos) en 1988, pero con nacionalidad estadounidense, el árbitro es uno de los ocho de la Federación de Fútbol de Estados Unidos seleccionados para participar en el torneo de este año.

Elfath lleva 10 años como árbitro FIFA, fue cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia y también dirigió la final de la Copa MLS de ese mismo año, disputada por Philadelphia Union y Los Angeles FC.

En su trayectoria figuran, además, la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entre Toluca y Tigres, la Copa Mundial Sub 20 de Polonia y la final del Campeonato de la USL de 2013 entre Orlando City SC y Charlotte Eagles.

Sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins ejercerán de asistentes en las bandas, mientras que los costarricenses Juan Calderon y Juan Carlos Mora ejercerán como cuarto árbitro y árbitro asistente reserva, respectivamente.

Designación arbitral Uruguay-España

Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Cuarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica)

Árbitro asistente de reserva: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Con información de EFE.