Envían a 200 trabajadores al seguro de paro tras cruce por Hotel San Rafael entre la constructora y Cipriani

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) de Maldonado advirtió que la situación en las obras del hotel y casino San Rafael continúa deteriorándose, con más de 200 trabajadores enviados al seguro de desempleo y la posibilidad de que se sumen nuevos casos en las próximas horas. Según señaló a El País el secretario general del sindicato en Maldonado, Michael Pistone, detrás de la paralización parcial del proyecto existe un conflicto comercial entre el Grupo Cipriani y la constructora Criba, encargada de llevar adelante las obras.

El dirigente sindical explicó que hace dos días se realizó una instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en Maldonado, al que fueron convocados representantes de Cipriani y de Criba para analizar la situación. Allí, según Pistone, la constructora informó que era “muy probable” que continuará enviando trabajadores al seguro de desempleo debido a que aún no estaba definido cómo seguiría la ejecución del proyecto.

Fue en esa audiencia donde por primera vez ambas compañías expusieron formalmente las diferencias comerciales que mantienen, según Pistone.

“Criba trasladó de manera oficial que desde hace cinco meses viene solventando los recursos económicos para la construcción de la torre, y hace tres meses viene solventando los recursos económicos para la construcción del hotel casino”, afirmó Pistone.

Según el dirigente, los representantes de Criba sostuvieron en la reunión que esa situación los llevó a un punto en el que ya no cuentan con recursos para continuar financiando las obras bajo esa modalidad.

Para el sindicato, esa explicación contradice los argumentos que habían vinculado anteriormente el atraso de la obra y los ceses de trabajadores con las medidas sindicales desarrolladas en el marco del conflicto de la construcción por la negociación del convenio colectivo.

Durante la misma instancia, de acuerdo con el relato de Pistone, representantes legales de Cipriani rechazaron la versión planteada por la constructora. Según transmitieron ante el MTSS, el grupo empresarial no mantenía una deuda económica con Criba, sino que existían incumplimientos en determinadas etapas de la obra.

Pistone explicó que, según la posición de Cipriani, durante diciembre del año pasado y enero de este año Criba acumuló retrasos en algunos trabajos previstos y, en función de las condiciones establecidas en el contrato, fue objeto de sanciones económicas.

Desde Criba habrían rechazado que se tratara de incumplimientos propios, argumentando que durante la ejecución del proyecto se produjeron modificaciones contractuales, con nuevas tareas y cambios en comparación a las obligaciones que tenía prevista originalmente, según dijo Pistone a El País.

Proyecto Cipriani Ocean Resort Residences & Casino. La Nación / GDA

“Ahí es donde nace el conflicto comercial entre ellos, que por primera vez lo oficializan y lo trasladan, pero la realidad de los hechos es que esto sigue repercutiendo de manera negativa en nosotros, los trabajadores”, sostuvo Pistone.

El dirigente recordó que el sindicato ya había planteado reparos por la reducción de personal a fines del año pasado. En aquel momento, indicó, trabajadores de la obra sostenían que todavía quedaban tareas pendientes y proyecciones de trabajo, pese a que la empresa avanzaba con ceses.

“Cómo la empresa todavía tenía montones de tareas para hacer y pretendía cesar gente, nosotros no lo entendíamos en aquel momento. Ahora queda un poco más a la vista que, en definitiva, siempre fue un problema comercial entre ellos y que, lamentablemente, quedó como rehén la masa trabajadora”, afirmó.

La situación ya involucra a más de 200 trabajadores. Pistone indicó que durante la jornada de este martes fueron enviados al seguro de desempleo alrededor de 30 trabajadores adicionales pertenecientes a empresas subcontratadas.

Además, aseguró que “en la quincena de mayor conflictividad, de un promedio de 88 horas que había para trabajar, se trabajaron alrededor de 60”.

Uno de los puntos que actualmente preocupa al sindicato es el abastecimiento de hormigón. Ante la consulta sobre una eventual interrupción de la provisión por parte del Sunca durante las últimas semanas por el conflicto en negociaciones por el convenio colectivo, Pistone sostuvo que no se trató de una decisión de los proveedores ni de una medida sindical, sino de una determinación de la propia constructora.

“En realidad, la empresa Criba dejó de solicitar el hormigón. Nosotros levantamos la medida la semana pasada, en el marco de que firmamos el preacuerdo, y de ahí para adelante la empresa Criba no pidió un camión más de hormigón”, aseguró.

Una medida que forzó el Sunca

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu), Alfredo Kaplan, planteó una versión diferente sobre las interrupciones en el suministro de hormigón durante el conflicto. Según sostuvo, la falta de aprovisionamiento formó parte de las medidas adoptadas por el Sunca durante la negociación del convenio colectivo.

“Fue una de las medidas que impulsó el Sunca para forzar” la firma del acuerdo, afirmó Kaplan. Según explicó, la situación se registró en obras de todo el país, aunque tuvo especial incidencia en el este.

A su vez, señaló que la interrupción de los llenados puede generar “pérdidas importantes” y variables “que afectan a la seguridad y la estructura” de los desarrollos.

Alfredo Kaplan, Contador público, director de Kaplan Desarrollos Inmobiliarios, presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay

(APPCU). CARLOS LOPEZ

Ante la consulta sobre si atribuía directamente al sindicato el freno en la provisión de hormigón, Kaplan respondió: “Totalmente. Fue una forma de presionar para la firma del convenio, que fue realmente complejo”.

El presidente de Appcu indicó que la situación comenzó a normalizarse luego de alcanzado el acuerdo entre las cámaras empresariales y el sindicato. “No es absolutamente normal, pero se acerca muchísimo a lo normal”, señaló sobre el suministro actual de hormigón.

En tanto, agregó que desde el 3 de agosto, fecha en la que se firmó el acuerdo, hubo un cambio en la situación y se levantaron las medidas, aunque señaló que el entendimiento entre ambas partes todavía debe ser refrendado por una asamblea del Sunca que se realizará hoy.

La respuesta de Criba

En diálogo con El País, desde Criba defendieron su gestión realizada durante la ejecución del proyecto y aseguraron que desplegaron distintos recursos para intentar cumplir con los plazos previstos. La constructora señaló que incorporó más operarios a los equipos, trabajó con triple turno, sumó jornadas nocturnas y reforzó la logística destinada a la obra.

“En obra había más de 650 operarios trabajando en triple turno, sábados y domingos”, afirmó la empresa.

Criba sostuvo además que respetó las instancias de negociación en el Consejo de Salarios, así como las asambleas y los derechos de los trabajadores, pero señaló que las medidas desarrolladas durante el conflicto terminaron afectando la continuidad de los trabajos.

Obras de construccion de Cipriani Ocean Resort Club Residences and Casino Punta del Este, en el predio del exhotel San Rafael, ND 20240828, foto Ricardo Figueredo - Archivo El Pais Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

“Entendemos que, sobre esa base, ocurrió una serie de manifestaciones en defensa de derechos futuros que hicieron insostenible continuar con la producción”, indicó la constructora, que agregó que una obra de la magnitud y complejidad del San Rafael “por razones de seguridad, no se puede detener de un momento para otro”.

La empresa afirmó que la situación tuvo consecuencias debido al carácter estacional del proyecto y a la necesidad de que estuviera operativo para la temporada. “A raíz de esta situación se han producido daños importantes”, sostuvo.

En paralelo, y en momentos en que aumenta la cantidad de trabajadores enviados al seguro de desempleo, Criba aseguró a El País que mantiene saldadas sus obligaciones corrientes. “Estamos al día con los subcontratistas y con las quincenas de los trabajadores”, señalaron.