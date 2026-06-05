Conflicto con constructora del proyecto Cipriani en Punta del Este: "Fue un cambio de figuritas"

La empresa constructora Criba, que está a cargo de la construcción del complejo San Rafael como parte del nuevo proyecto Cipriani Ocean Resort & Casino ubicado en el departamento de Maldonado enfrenta una nueva polémica luego de que el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Ramas Afines (Sunca) se declarara en conflicto por “irregularidades” en la obra.

Según dijo a El País el secretario general del Sunca en Maldonado, Michael Pistone, Criba cesó a 14 albañiles “por avance de obras”. Sin embargo, la empresa contrató a nuevas personas; “queda en evidencia que no hubo avances. Fue un cambio de figuritas”, dijo Pistone. El País se comunicó con ejecutivos de Criba para ampliar la información pero no obtuvo respuesta.

Cipriani Ocean Resort & Club Residences Grupo Cipriani

Por otra parte, el Sunca también denunció que empresas subcontratadas de Criba –que se dedican a vidriería, revestimiento, electricidad y otras actividades– están inscriptas en la categoría comercio y servicios en lugar de construcción. Por estos motivos, el Sunca se encuentra convocando a asambleas sorpresivas, movilizaciones y paros de actividades en la obra.

El Sunca, Criba y las empresas contratadas tenían previsto concretar una reunión ayer en la obra, pero según relató Pistone, solo se presentó la empresa encargada de los revestimientos. Ante la falta de diálogo, sostuvo que se espera un encuentro en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el próximo jueves.

Obras en el complejo Cipriani. Foto: Ricardo Figueredo.

El proyecto Cipriani consiste en la construcción de un complejo que integra un hotel, un centro de convenciones, un casino y tres torres en altura. La iniciativa comenzó en 2023 y se separó en etapas. En la actualidad se está construyendo una torre y el casino; etapa para la que se emplearon unas 500 personas y 40 profesionales dedicados a la conducción integral.

Cipriani no es el único proyecto de Criba, sino que la empresa constructora también participa en +Colonia, un desarrollo concebido bajo el concepto de ciudad inteligente. Mientras que en José Ignacio trabaja en el Faro Seaside Residences en José Ignacio, un desarrollo residencial implantado en una hectárea de bosque.