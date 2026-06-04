Uruguay se acerca a la OCDE que da una "señal muy clara" para que el país solicite ser miembro, según el gobierno

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone se reunió con la máxima autoridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París, en el marco del acercamiento de Uruguay para poder ser miembro de ese organismo (sujeto al debate político en el país), y también participó del 18° Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, organizado por la propia OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo. Desde el gobierno de Yamandú Orsi, se señala que la "señal" del organismo "es muy clara" para que Uruguay solicite ser miembro.

Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado Oddone se reunió con el secretario general de la OCDE (la máxima autoridad del organismo), el australiano Mathias Cormann, "con quien intercambió sobre la realidad de Uruguay y los acuerdos de cooperación que el organismo mantiene con el país". El pasado 2 de diciembre, Oddone se había reunido en París con la número dos del organismo, la vicesecretaria general, Fabrizia Lapecorella. En aquella ocasión, "se habló de la agenda bilateral, especialmente del interés de ambas partes en que Uruguay explore un acercamiento al organismo multilateral", había consignado el MEF. El propio Oddone, había dicho en esa oportunidad a El País que "ambas partes estamos interesadas en retomar una agenda de trabajo sobre la que no se avanzó mucho entre 2020 y 2024, para evaluar una posible hoja de ruta a partir de 2026".

Ahora, Oddone señaló en el Foro Económico que "estamos trabajando (con la OCDE) en la identificación de brechas en materia de políticas públicas y estándares internacionales". Esto implica un estudio de la OCDE, para ver qué tan lejos está Uruguay de los estándares del organismo si quisiera recorrer el camino para convertirse en miembro del mismo.

El ministro participó en el panel “Impulsar la competitividad en un contexto global cambiante”, junto al

ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Óscar Lovera; la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Indiana Trejos Gallo; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno y la subsecretaria de Industria y Comercio de México, Ximena Escobedo Juárez.

Fuentes del gobierno uruguayo dijeron ayer a El País que es una señal el hecho de que Uruguay haya sido incluido en un panel con ministros de dos países miembros de la OCDE (Costa Rica y México) y dos países que ya iniciaron el proceso para convertirse en miembros del organismo (Argentina y Paraguay).

"La señal de la OCDE" de querer que "Uruguay sea miembro" del organismo "es muy clara" y es una definición que deberá encarar el país como "política de Estado" ya que es un proceso que suele llevar varios años una vez iniciado, remarcó una fuente del gobierno. Uruguay "no ingresó" el pedido de adhesión, pero desde la OCDE "está todo encaminado" como para que se solicite si así se decide, añadió.

El planteo de Oddone: "Durante 40 años, los distintos gobiernos hemos diversificado riesgos"

Según el comunicado del MEF, el ministro señaló en el panel que la visión del gobierno uruguayo está marcada por tres grandes procesos: un escenario de transición global asociado al “desafío tecnológico y la inteligencia artificial” (con impactos sobre los sistemas de pensiones y de protección social), un segundo aspecto de desafíos vinculados al cambio climático y el tercero que es que el mundo atraviesa una era de cambio sistémico, en la que “el conjunto de consensos que nos acompañaron durante 70 años hoy están, por lo menos, controvertidos”.

Sobre el cambio climático, Oddone dijo que “eso tiene desafíos incluso para el impacto en la gestión de los eventos catastróficos, pero también para nuestras estructuras de recaudación”.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone en foro de OCDE y el BID sobre América Latina en París. Foto: Ministerio de Economía y Finanzas.

Respecto al cambio sistémico del mundo, explicó que es un fenómenos que “no depende de algunos gobiernos, sino de una visión de las clases medias en Occidente, que han puesto en cuestionamiento algunos aspectos de la globalización, para los cuales tenemos que estar preparados”.

Para Oddone, Uruguay trabajó y logró diversificar los riesgos en los últimos 40 años. “Lo que hemos hecho durante 40 años, a lo largo de distintos gobiernos y de distintos signos políticos, es esencialmente diversificar nuestros riesgos: nuestros riesgos de inserción internacional, nuestros riesgos de exposición a una región financiera, política y económicamente inestable y nuestros riesgos derivados de una alta dependencia de monoproductos de exportación. Y eso lo hemos hecho relativamente bien”, puntualizó.

Sin embargo, advirtió que el país debe acelerar la productividad y fortalecer su capacidad de atraer inversiones para mejorar su competitividad. En ese sentido, destacó que Uruguay completó una transición energética que permitió que cerca del 98% de la energía eléctrica generada en 2025 proviniera de fuentes renovables.

“Tenemos una gran inserción regional, una gran capacidad de producción energética, pero también enormes desafíos”, afirmó.

Revisión. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, adelantó que, de cara a la Rendición de Cuentas, podrían diferirse algunos compromisos. Foto: Estefanía Leal / Archivo El País

Entre los retos están la capacidad de atraer capital humano y de desarrollar mejores políticas públicas, motivo por el cual el país trabaja en la adopción de estándares internacionales y ahí se enmarca el acercamiento con la OCDE, pero también el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea "y nuestro trabajo con el Fondo Monetario Internacional para mejorar todo nuestro marco fiscal", dijo el ministro.

"Son tres elementos centrales de política pública”, añadió.

Por otro lado, indicó que las acciones prioritarias que Uruguay impulsa para acelerar la inversión se basan en tres factores: resiliencia, acceso a mercados y generación de certezas y oportunidades. En materia de resiliencia, Oddone se refirió a la estabilidad macroeconómica y destacó que el país registra actualmente la inflación más baja de los últimos 70 años. Además, sostuvo que la sostenibilidad fiscal permite gestionar shocks externos con el riesgo país más bajo de América Latina y con grado inversor sostenido desde hace aproximadamente 15 años por cuatro calificadoras internacionales.

En segundo lugar, señaló que el acceso a mercados incluye los acuerdos Mercosur-Unión Europea y Mercosur-EFTA. Asimismo, recordó que Uruguay fue aceptado para iniciar su proceso de adhesión al Acuerdo Transpacífico (Cptpp, por su sigla en inglés) y de hecho ya tuvo las primeras negociaciones.

Por último, afirmó que, en relación con las oportunidades y certezas, lo más importante es la estabilidad política y jurídica. En ese marco, señaló que Uruguay busca fortalecer los marcos de atracción y promoción de inversiones mediante regímenes vigentes desde hace más de 40 años, como las zonas francas y otros estímulos tributarios compatibles con las reglas globales, con el objetivo de captar inversiones de gran escala.