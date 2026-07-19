Inumet emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes: sepa a qué zonas abarca

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este domingo una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes. En principio, la advertencia se extiende hasta las 13:00 horas.

"Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmedo e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", reportó Inumet.

Además, Meteorología señaló que "se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia"."Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", indicó el instituto.

Alerta amarilla para este domingo 19 de julio de 2026. Foto: Inumet.

Principales localidades bajo alerta amarilla:

Artigas: Todo el departamento.

Cerro Largo: Isidoro Noblía y Ramón Trigo.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.