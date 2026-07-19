Salto, una ciudad tomada por el miedo tras un temporal que dejó grandes destrozos y una mujer fallecida

Susto, miedo, angustia y asombro fueron los sentimientos que se entremezclaron entre los miles de pobladores de Salto durante la madrugada del sábado, tras el intenso temporal de lluvia y viento que azotó la ciudad y sus alrededores.

El evento dejó un saldo dramático: una mujer fallecida, un hombre internado tras chocar con una estructura metálica desprendida de un galpón y un funcionario municipal hospitalizado por una descarga eléctrica. Además, miles de personas resultaron damnificadas, muchas de las cuales lo perdieron todo.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) registró rachas de viento de hasta 129,5 km/h a las 3:20 de la madrugada. Este dato contrasta con el pronóstico previo del mismo organismo, que estimaba vientos de hasta 60 km/h, menos de la mitad de la magnitud real del fenómeno.

Al amanecer, la ciudad presentaba un paisaje desolador: árboles arrancados de raíz, techos volados, vidrios estallados y tendido eléctrico colapsado. Las cuadrillas de distintas instituciones comenzaron a trabajar de inmediato en las tareas de limpieza y despeje para evaluar la magnitud del desastre.

Se estima que más de la mitad de la población -de unos 136.000 habitantes según el último censo- quedó sin energía eléctrica, mientras que la degradación del servicio de internet dificultó las comunicaciones entre los vecinos y las autoridades.

El trágico accidente

El suceso más lamentable fue el fallecimiento de una mujer de 49 años. La víctima circulaba como acompañante en una motocicleta por la Avenida Apolón, en la zona noreste de la ciudad. Al llegar al cruce con Av. Concordia, una estructura metálica de grandes dimensiones, desprendida de un galpón por el viento, la golpeó causándole heridas mortales en la cabeza. El conductor de la moto resultó ileso. Segundos después, en ese mismo punto, un motociclista chocó contra la misma estructura y debió ser internado, aunque sus heridas no revisten gravedad. El presidente Yamandú Orsi se refirió al trágico suceso en su cuenta de la red social X: “Desde la madrugada, una tormenta severa afectó a 14 departamentos. Lamentamos la muerte de una compatriota en Salto”.

Denuncias

Centenares de reclamos fueron recibidos por la Policía y el Comité Departamental de Emergencias. El intendente de Salto, Carlos Albisu, confirmó a El País tras recorrer las zonas afectadas que existen cientos de denuncias por voladuras de techos y graves daños en establecimientos productivos, incluyendo la destrucción de invernáculos, tanques y plantaciones. La potencia del viento fue tal que logró levantar la cabecera de los silos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el enclave de las rutas 3 y 31.

Según el jefe comunal, solo durante la jornada del sábado el Cecoed recibió unos 500 llamados por daños estructurales, mientras que la Policía atendió más de 400 reportes. Los barrios más afectados fueron Los Teros, Andresito y Artigas al norte, además de La Esperanza, Horacio Quiroga y Don Atilio en la zona sur, lo que evidencia que el temporal cruzó la ciudad de lado a lado.

El intendente Albisu informó que recibió la llamada del presidente Orsi, quien se puso a disposición. Por su parte, el director del Sinae, Leandro Palomeque, viajó a Salto para coordinar las acciones con el Comité de Emergencias.

Sobre el fenómeno, Inumet explicó que la evidencia sugiere una “descendente húmeda”: una corriente de aire intensa que desciende de una tormenta y se dispersa horizontalmente al tocar tierra, descartando indicios de rotación (característica de los tornados).

La tormenta también provocó severos daños en la recientemente inaugurada Central Hortícola del Norte, que alberga más de 70 puestos. Italo Tenca, referente de los productores, informó que muchos establecimientos agrícolas de la periferia perdieron cosechas, estructuras, maquinaria y sistemas de riego.