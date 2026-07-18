El temporal afectó 48.000 servicios de UTE y solo en Salto hubo más de 21.000 interrupciones

UTE informó que, tras el temporal que comenzó en la madrugada de este sábado 18 de julio, se trabaja en las zonas afectadas en todo el territorio. En un comunicado explicó, además, que las inclemencias del tiempo afectaron 48.000 servicios en todo el país y solo en Salto hubo 21.503 servicios interrumpidos.

En ese departamento hubo además de graves destrozos, un fallecimiento. De acuerdo a lo que informó El País, una mujer resultó fallecida mientras circulaba con su moto, luego de que fuera golpeada por la chapa de un techo que se voló.

Destrozos en Salto por temporal

En el comunicado, UTE explicó que se encuentra trabajando desde las primeras horas de la mañana, relevando líneas y realizando tareas de seguridad. A su vez, agregó que los trabajos continuarán durante toda la jornada.

Debido a las condiciones climáticas pronosticadas para toda la jornada, pueden producirse nuevas afectaciones.