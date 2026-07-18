Temporal en Salto deja una mujer fallecida y graves destrozos por vientos intensos

Un muy fuerte temporal se vivió en Salto durante la madrugada de este sábado 18 de julio. Un intenso temporal de lluvia y viento afectó la ciudad y causó daños estructurales importantes en diversos lugares. En tanto, una mujer que circulaba en moto en ese momento, murió cuando fue golpeada por la chapa de un techo que voló producto del viento.

Las autoridades suspendieron el acto por la Jura de la Constitución, previsto para la fecha. La Policía, Bomberos y el Cecoed trabajan intensamente a esta hora con el fin de poder ayudar a reparar los daños y atender los casos más graves.

El temporal dejó destrozos en Salto

Por su parte, el intendente de Salto, Carlos Albisu, recorrió distintos lugares afectados por la situación y sigue de cerca los acontecimientos.

Hay daños estructurales muy importantes en diferentes zonas como voladoras de techo, árboles caídos y suspensión del servicio de energía eléctrica en varios hogares.

Múltiples camiones están trabajando en diferentes puntos para poder recoger las ramas y los árboles caídos.

